Ситуация, когда под рукой нет обычной резинки для волос, знакома многим. Но это вовсе не повод отказываться от прически, ведь существует множество альтернатив, которые не только удержат волосы, но и станут стильным акцентом образа.
Что использовать вместо резинок для волос - ТОП-7 вариантов
Крабик для волос. Если сомневаетесь, как заколоть волосы крабиком, - все зависит от длины и густоты ваших волос. Для объемной укладки можно просто собрать волосы в пучок и зафиксировать аксессуаром. Также можно сделать легкие волны или оставить пару прядей у лица - получится романтичный образ. А если у вас короткие волосы, то маленький крабик зафиксирует даже самые непослушные пряди.
Шпильки и невидимки. Иногда достаточно пары шпилек, чтобы закрепить прядь у лица или сделать простой пучок. Скрутите пряди в жгут или пучок и вставьте шпильку крест-накрест. Это подойдет даже для делового образа. Для праздничного варианта подойдет эффектная заколка - с жемчугом или камнями. Сделайте легкие локоны и соберите боковую часть волос заколкой - изящно и без лишних усилий.
Лента вместо резинки для волос. Если под рукой есть атласная или бархатная лента - это настоящая находка. Ею можно перевязать низкий хвост, обмотать пучок или вплести в косу. Лента вместо резинки для волос не только удерживает, но и добавляет утонченности. Такой аксессуар особенно хорош для романтичных образов и фотосессий.
Тканевые повязки и обручи. Если под рукой нет резинки для волос, стоит обратить внимание на широкие тканевые повязки. Они фиксируют волосы у корней, особенно если нужно убрать их с лица. Это актуально как дома, так и на отдыхе.
Заколки-зажимы. Надежно удерживают волосы и подходят для большинства типов укладок. Их легко использовать, когда неясно, что делать, если нет резинки для волос, - соберите волосы в хвост и зафиксируйте зажимом.
Косички и узлы. Что можно использовать вместо резинки для волос, если вообще нет аксессуаров под рукой? Сами волосы. Скрутите их в жгут или заплетите косу, а конец зафиксируйте тонкой прядью, обернув ее вокруг и спрятав в основание плетения.
Булавка или стильная брошь. Для вечерних образов подойдет необычное решение - закрепить прядь красивой булавкой или брошкой. Это изысканный акцент и отличный способ выделиться.
Так что, вариантов множество. Главное - немного фантазии, и простая ситуация может превратиться в повод для стильной укладки.
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