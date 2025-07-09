Альтернатив множество, главное - немного фантазии.

Ситуация, когда под рукой нет обычной резинки для волос, знакома многим. Но это вовсе не повод отказываться от прически, ведь существует множество альтернатив, которые не только удержат волосы, но и станут стильным акцентом образа.

Что использовать вместо резинок для волос - ТОП-7 вариантов

Крабик для волос. Если сомневаетесь, как заколоть волосы крабиком, - все зависит от длины и густоты ваших волос. Для объемной укладки можно просто собрать волосы в пучок и зафиксировать аксессуаром. Также можно сделать легкие волны или оставить пару прядей у лица - получится романтичный образ. А если у вас короткие волосы, то маленький крабик зафиксирует даже самые непослушные пряди.

Шпильки и невидимки. Иногда достаточно пары шпилек, чтобы закрепить прядь у лица или сделать простой пучок. Скрутите пряди в жгут или пучок и вставьте шпильку крест-накрест. Это подойдет даже для делового образа. Для праздничного варианта подойдет эффектная заколка - с жемчугом или камнями. Сделайте легкие локоны и соберите боковую часть волос заколкой - изящно и без лишних усилий.

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Лента вместо резинки для волос. Если под рукой есть атласная или бархатная лента - это настоящая находка. Ею можно перевязать низкий хвост, обмотать пучок или вплести в косу. Лента вместо резинки для волос не только удерживает, но и добавляет утонченности. Такой аксессуар особенно хорош для романтичных образов и фотосессий.

Тканевые повязки и обручи. Если под рукой нет резинки для волос, стоит обратить внимание на широкие тканевые повязки. Они фиксируют волосы у корней, особенно если нужно убрать их с лица. Это актуально как дома, так и на отдыхе.

Заколки-зажимы. Надежно удерживают волосы и подходят для большинства типов укладок. Их легко использовать, когда неясно, что делать, если нет резинки для волос, - соберите волосы в хвост и зафиксируйте зажимом.

Косички и узлы. Что можно использовать вместо резинки для волос, если вообще нет аксессуаров под рукой? Сами волосы. Скрутите их в жгут или заплетите косу, а конец зафиксируйте тонкой прядью, обернув ее вокруг и спрятав в основание плетения.

Булавка или стильная брошь. Для вечерних образов подойдет необычное решение - закрепить прядь красивой булавкой или брошкой. Это изысканный акцент и отличный способ выделиться.

Так что, вариантов множество. Главное - немного фантазии, и простая ситуация может превратиться в повод для стильной укладки.

Напомним, ранее УНИАН писал, как носить леопардовый принт, чтобы не выглядеть дешево.

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