Средняя цена за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 960 долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Черкассах составляет 42,7 тысячи долларов. Таким образом, цена выросла на 7% за последние полгода. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Черкассах равна 60 тысяч долларов, что на 4% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 67 тысяч долларов. Таким образом, цена на трехкомнатное жилье не изменилась за последние полгода.

Отмечается, что средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 960 долларов. Средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 910 долларов, а трехкомнатной - 850 долларов.

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Стоимость квартир в разных городах Украины

В Виннице средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 45,1 тысячи долларов. При этом средняя цена за квадратный метр "однушки" равна 1 040 долларов.

В Черновцах за однокомнатную квартиру на вторичном рынке нужно будет заплатить в среднем около 51 тысячи долларов. Средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 1 200 долларов.

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