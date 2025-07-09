Швайка заявил, что такие люди не до конца понимают опасность таких ударов.

Украинцев, которые насмехаются над атаками по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не нужно мобилизовать в армию. Вместо этого на них должны быть возложены определенные обязанности, чтобы они выполняли полезные функции. Об этом заявил заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил теробороны ВСУ Игорь Швайка в эфире "Новини.Live".

"Надо таких людей, которые насмехаются, использовать на работах в прифронтовых городах, использовать под надзором принудительно, выплачивая им определенное денежное обеспечение, чтобы они разбирали завалы. Чтобы они на своих руках и ощущениях просто поняли и вернулись наконец в нормальный режим. Простыми словами - надо перевоспитывать", сказал он.

Также Швайка считает, что за помощь россиянам в наведении на объекты в Украине должно быть предусмотрено более суровое наказание. Он отметил, что угроза лишения свободы на 15 лет или даже пожизненный срок могут заставить некоторых украинцев сотрудничать с оккупантами даже за большое вознаграждение.

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Кроме того, Швайка подчеркнул, что такие люди, чаще всего, имеют антиукраинскую позицию и не понимают, что такие атаки наносят вред украинцам. Он добавил, что ударами по ТЦК россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине.

Удары по ТЦК - важные новости

Ранее ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью УНИАН заявил, что Служба безопасности Украины должна "паковать" тех, кто в соцсетях радуется ударам дронов по ТЦК и СП. Он считает, что эти люди сознательно выбрали свою сторону в войне.

Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорил о том, что ударами по ТЦК россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине и разжечь внутренних конфликтов в обществе. Он отметил, что такие атаки не сказываются на сохранности документации ВСУ.

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