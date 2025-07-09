Мао Нин призвала свою страну и Европейский союз решать разногласия путем диалога.

Китай нанес ответный удар председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен после того, как она обвинила страну в искажении торговли и ограничении доступа европейских компаний.

Как пишет Bloomberg, эта перепалка омрачила перспективы предстоящего саммита.

"Мы надеемся, что ЕС осознает, что необходимо сбалансировать менталитет ЕС, а не экономические связи между Китаем и ЕС", - заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

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Она также призвала свою страну и Европейский союз решать разногласия путем диалога.

Отмечается, что эти заявления последовали за заявлением фон дер Ляйен о том, что для продвижения Китая и Европы "нам необходима реальная перебалансировка: меньше рыночных искажений, меньше избыточных мощностей, экспортируемых из Китая, и справедливый взаимный доступ европейских компаний в Китай".

Мао добавила, что её страна "готова расширять импорт качественной продукции из ЕС, отвечающей потребностям наших рынков, и надеется, что ЕС ослабит ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в Китай". Она сказала:

"Рынок государственных закупок ЕС далек от справедливости и открытости, как утверждает ЕС, но имеет множество скрытых барьеров".

Торговая война между Китаем и ЕС

Пекин ввел экспортный контроль на редкоземельные магниты, что серьёзно ударило по промышленности ЕС и усугубило всё более несбалансированные торговые отношения. Также страна ввела пошлины на европейский бренди до 34,9%, одновременно освободив от пошлин основных производителей французского коньяка.

Этот шаг разрушил признаки потепления в отношениях между ЕС и Китаем, наметившиеся ранее в этом году из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Блок из 27 стран ввёл пошлины на импорт электромобилей в связи с обвинениями китайских производителей в несправедливых субсидиях. Ранее в 2025 году ЕС также исключил китайские компании из числа участников государственных контрактов на поставку медицинских приборов, что вызвало ответные действия Пекина.

США сотрудничают с союзниками в Европе и Азии, чтобы помешать Китаю получить доступ к передовым технологиям в области производства микросхем из-за опасений, что технологические достижения Пекина приведут к военным успехам.

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