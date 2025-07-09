Дмитрий Песков заявил, что такая информация может быть фейком.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить правдивость утверждения президента Дональда Трампа о том, что он сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что будет бомбить Москву, если та вторгнется в Украину. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что аудиозапись выступления Трампа на закрытой встрече в 2024 году транслировал CNN.

"Фактически тогда не было никаких телефонных разговоров. Насколько я понимаю, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом США", - прокомментировал Песков.

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Что этому предшествовало

В CNN подчеркнули, что аудиозапись датируется прошлым годом, однако не сразу понятно, когда именно состоялся разговор между Путиным и Трампом.

В частности, в ноябре в Кремле заявляли, что информация The Washington Post о том, что Путин разговаривал по телефону с Трампом после выборов в США, является неправдивой, однако многие аналитики не поверили этому.

В аудиозаписи CNN можно услышать, как Трамп во время предвыборной кампании хвастался, как угрожал Путину разбомбить Москву, а также предупреждал об этом и китайского президента Си Цзиньпина.

"Если ты вторгнешься в Украину, я буду бомбить Москву до основания", - сказал Трамп.

В то же время Песков добавил:

"Фейк это или нет, мы также не знаем. Сейчас много фейков. Часто фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем определенные новости".

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