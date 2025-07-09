Это часть работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни.

Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Национальная полиция проводят масштабные обыски на таможне в Одесской, Волынской и Черновицкой областях.

По данным источников в правоохранительных органах, в комментарии УНИАН, эти обыски - часть работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Работа СБУ - что известно

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, предназначенное для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва".

Как установило расследование, один из китайских шпионов - 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость. Другой фигурант - его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

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