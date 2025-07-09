В трейлере показано возвращение Уэнздей в академию "Невермор", которая претерпела некоторые изменения.

Стриминговый сервис Netflix представил первый официальный трейлер второго сезона комедийного хоррор-сериала "Уэнздей", который стал хитом в 2022 году. В продолжении Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега) будет пытаться спасти свою соседку по комнате Энид Синклер от надвигающейся гибели.

"В академии "Невермор" начинается новый семестр, в течение которого Венздей разбирается с новым директором, сталкером и потерей своих способностей", - говорится в описании к трейлеру.

В трейлере показано возвращение Уэнздей в академию "Невермор", где она встречает нового руководителя школы, директора Барри Дорта, роль которого исполнил Стив Бушеми, а также группу фанаток, одержимых ею.

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Также в ролике показаны фрагменты видения, в котором Энид погибает, обвиняя в своей смерти Уэнздей. Главная героиня же собирается помешать этому.

Отмечается, что второй сезон сериала будет разделен на две части. Первая часть выйдет уже 6 августа, а вторая - 3 сентября.

Новые сериалы - другие новости

Ранее стриминговый сервис Disney+ анонсировал свои самые ожидаемые сериалы, которые выйдут во второй половине 2025 года. В частности, были показаны первые кадры из сериалов "Чудо-человек" и "Чад Пауэрс"

Кроме того, стало известно, что культовый фильм "Пролетая над гнездом кукушки" 1975 года получит телеверсию. В разработке находится новый сериал, который станет адаптацией этой истории.

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