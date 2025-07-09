Всё упирается в стоимость, заявили в компании.

Вместо топового чипа Snapdragon 8 Elite компания Nothing решила использовать чуть более скромный Snapdragon 8s Gen 4 в своем новом смартфоне Nothing Phone 3.

Глава отдела ИИ Селим Бенайят в разговоре с TechRadar подтвердил, что выбор был продиктован в том числе и финансовыми соображениями.

Snapdragon 8 Elite, по его словам, стал бы слишком дорогим элементом, особенно с учётом того, что Qualcomm повысила цены на фон премиальных решений с ядрами Oryon.

Видео дня

По разным оценкам, стоимость одного такого чипа может достигать 240 долларов, при этом никаких скидок для Nothing, как относительно небольшой компании, не предусматривается:

"Мы верим, что можем дать нужный пользователям опыт и с 8s Gen 4. Вопрос не в том, чтобы гнаться за характеристиками или конкуренцией. Мы думаем о том, как технологии должны взаимодействовать с человеком, и какие функции людям реально будут полезны".

Nothing позиционирует Phone 3 как флагман, несмотря на то, что он получил не самое топовое железо на рынке. Вместо упора на максимальные спецификации, команда делает акцент на интерфейс, поведение системы и ИИ-возможности.

Будет ли компания когда-нибудь использовать чипы уровня Snapdragon 8 Elite - пока не ясно. Тем более что следующий такой чип, Snapdragon 8 Elite Gen 2, обещает стать ещё дороже из-за перехода на 3-нм техпроцесс TSMC.

Ранее мы рассказывали, что появились полные характеристики "прозрачного" Nothing Phone 3. Аппарат выйдет с ​​Android 15 вместе с оболочкой Nothing OS 3.5 и будет получать обновления целых семь лет.

Вас также могут заинтересовать новости: