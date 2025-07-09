Сельское хозяйство Украины продолжает страдать от войны. Особенно трудно вести бизнес в Сумской области.

В прифронтовых регионах, особенно в Сумской области, фермерам все труднее обрабатывать поля. Многие думают о закрытии бизнеса и переезде. Об этом говорится в материале газеты The Guardian, корреспондент которой побывал на Сумщине.

Автор статьи, Питер Бомонт, пообщался с несколькими фермерами, которые ведут мелкое, среднее и крупное хозяйство. Фермер Николай Мондарев рассказал, что записался в отряд теробороны и три дня в неделю ведет охоту на российские дроны. В остальные дни – работает на полях, которые расположены в Сумской области, в 30 километрах от линии фронта. Он сказал, что в любой момент его дом и участок могут стать очередной целью русских оккупантов.

Похожая ситуация и у еще одного фермера с Сумщины Николая Панасенко. Административное здание и хозблок его фермы уже разбиты, технику приходится хорошо прятать. Он говорит, что отказался от выращивания овец, поскольку из-за близких взрывов овцы не могли окотиться. Панасенко говорит, что не может найти рабочих для сезонных работ.

Видео дня

У фермера Андрея Семы некоторые арендованные поля заминированы, туда упали сбитые российские дроны, а их нельзя перемещать без саперов. Его земля перерезана линиями фортификационных укреплений, вырытых на случай продвижения врагов. Он говорит, что из-за неопределенности и угроз обстрелов отказался от выращивания свиней, потеряв более трети дохода. Он больше не может позволить себе нанимать рабочих и в одиночку продолжает выращивать птицу, сеет рожь и подсолнечник на оставшихся полях, но не может строить никаких планов и сомневается, хочет ли он продолжать заниматься сельским хозяйством.

Схожие проблемы у крупных агрокомпаний. Генеральный директор компании Victoria Сергей Бондаренко сказал журналисту, что около 20 процентов полей находятся в запретной зоне, один элеватор закрыт, а второй поврежден. Мобилизованы 10 процентов сотрудников, хотя предприятие имеет статус объекта критической инфраструктуры. Прежде чем выйти на поле работники должны убедиться, что рядом нет дронов и поэтому предприятие содержит штат собственной службы безопасности, которых вооружило антидроновым оружием.

В статье отмечаются три главные проблемы украинского сельского хозяйства, связанные с войной. Это российская оккупация сельскохозяйственных земель в восточных и южных областях Украины, засорение полей минами и боеприпасами в других регионах, а также воинские обязательства, которые должны выполнять фермеры и работники, из-за чего наблюдается серьезная нехватка рабочих – до 30 процентов от нужного количества.

Сославшись на Всемирный банк гендиректор Украинского клуба агробизнеса Олег Хоменко сказал автору материала, что за три года после полномасштабного вторжения России потери отрасли составили 100 млрд долларов.

Ситуация на Сумщине

В июне росармия продвинулась на Сумщине, максимально приблизившись к областному центру. Но на расстоянии 19 километров от Сум их удалось остановить. Российская оккупационная армия не так сильно продвинулась в Сумской области, как планировала, уточнял президент Владимир Зеленский.

После этого снизилась и активность групп противника в области. Малые штурмовые группы пробуют продвинуться, но, по данным пограничников, количество штурмов значительно уменьшилось.

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