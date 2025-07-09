Компактный кроссовер от британского бренда стал лидером этого рейтинга.

Группа экспертов протестировала ряд гибридных автомобилей (PHEV). Они определили лучшую модель в этом сегменте, пишет Express.

Эксперты протестировали гибридные модели от таких крупных производителей, как MG, Volkswagen, Jaguar и Land Rover. Результаты оказались неожиданными.

Эксперты признали лучшей моделью PHEV компактный кроссовер MG HS. Они объяснили, что ключевым фактором победы этого автомобиля стала его низкая стоимость по сравнению с конкурентами.

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Также эксперты похвалили MG HS за практичный интерьер и богатое оснащение. Более того, этот кроссовер способен проехать до 120 км исключительно на электротяге.

Второе место эксперты присудили гибридной версии Volkswagen Passat Variant. Отдельно был упомянут высокий уровень практичности, который предлагает эта модель.

Тройку лидеров замыкает премиальный внедорожник Range Rover Sport. По словам эксперта, он предлагает высокий уровень комфорта и богатое оснащение.

В издании напомнили, что автомобили PHEV оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания, которые дополнены электромоторами. В отличие от традиционных гибридов, эти модели могут ехать исключительно на электротяге, а их аккумуляторную батарею можно заряжать отдельно, прямо как электромобили.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее менеджер по шинам и автомобильный эксперт Ньо Логан назвал самый надежный подержанный автомобиль, который можно купить в 2025 году. По его словам, эта модель способна прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Кроме того, эксперты определили производителя самых надежных автомобилей. По 100-балльной шкале этот японский бренд набрал 68 баллов за надежность своих автомобилей.

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