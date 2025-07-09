Франция может туристам предложить гораздо больше, чем переполненный туристами Париж.

Франция пользуется огромной популярностью среди туристов круглый год, а потому в популярных городах вроде Парижа или Ниццы буквально яблоку негде упасть.

Впрочем, Франция – очень большая и разнообразная страна, а потому там доступны еще множество прекрасных мест, достойных посещения, но без толп туристов.

Эксперт по путешествиям Винисиус Коста, который прожил во Франции почти пять лет, в своем материале для Travel Off Path рассказал о трех малоизвестных сказочных средневековых городах в стране, где можно спокойно отдохнуть и насладиться жизнью.

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"От сверкающей Эйфелевой башни и романтического Монмартра в Париже до оживленного порта Марселя и пастельно-цветного района Панье – во Франции бесчисленное множество исторических достопримечательностей. Я могу сказать это с полной уверенностью. Прожив во Франции почти пять лет, я уже стал "усыновленным" французом и не представляю, как проведу остаток дней где-то еще. Впрочем, летний наплыв туристов может немного притупить волшебство, особенно в популярных местах, где больше инстаграмеров в беретах и ​​туристических ловушках, а местных жителей и обжитых районов меньше", – рассказал он.

Именно поэтому эксперт по путешествиям никогда не возит своих гостей-друзей в Версаль или Мон-Сен-Мишель, а вместо этого показывает им эти три менее известные жемчужины.

Руан

Этот город, расположенный всего в часе езды на поезде от Парижа, Коста называет одним из своих любимых мест для уикенда: богатая история, восходящая к Средневековью, хорошо сохранившийся исторический центр с множеством прекрасных памятников, и, по сравнению с другими городами, здесь гораздо спокойнее.

"Если вы меня спросите, то для хорошего дня в Руане стоит посетить средневековые Астрономические часы, полюбоваться возвышающимся готическим собором, который по красоте не уступает парижскому Нотр-Дам, и просто заблудиться в его узких переулках. Вдоль них выстроились красочные дома и лавки, торгующие изделиями ручной работы и местными деликатесами. А мои собратья-любители культуры, не пропустите Вье-Марше – площадь, где была сожжена Жанна д'Арк", – написал он.

Также он советует заглянуть в Crêperie Roland за "лучшими блинами в Руане", а еще посетить Eau de Robec – улицу с множеством кафе, тянущуюся вдоль живописного ручья, с самыми симпатичными фахверковыми домами в городе.

Труа

Этот небольшой средневековый городок, известный прежде всего своими мощеными улочками, типично французскими maisons à colombage (фахверковыми домиками) и завидной коллекцией готических церквей.

"Главное религиозное сооружение города, собор Труа, – это незабываемое зрелище с его единственной башней, богато украшенным порталом и красивым окном-розеткой. Любопытно, что денег на строительство второй башни не хватило, поэтому он остался асимметричным", – рассказал бывалый путешественник.

По его словам, Труа определенно понравится туристам, которые интересуются архитектурой. Тем временем, гурманам будет интересно узнать, что именно этот город является родиной фирменных французских колбасок "андуйет" (из рубца) – за ними стоит идти в рестран Chez Félix.

Онфлер

"Нормандия – одно из самых популярных направлений для туристов во Франции, и это неудивительно, учитывая, что здесь находятся такие всемирно известные достопримечательности, как Мон-Сен-Мишель и пляжи, где высадились союзники. Но я все равно не могу отделаться от мысли, что один из ее прекраснейших городов постоянно остаётся без внимания", – сетует Коста.

По его словам, Онфлер – это очаровательный портовый город, отличающийся своими узкими темно-синими или серыми домами на набережной, лабиринтным Старым городом, пересеченным мощеными камнем улочками, и монументальной деревянной церковью – старейшей из сохранившихся во Франции, которой более 550 лет.

"Глядя на городской пейзаж издалека, легко понять, как импрессионизм (да, как и школа живописи) зародился здесь благодаря уроженцу Онфлера Эжену Будену, который продолжил дело Клода Моне и других знаменитых французских художников. Всякий раз, когда я в Онфлере (а это случается при каждой возможности), я люблю заглянуть в La Fleur de Sel, заведение с традиционной нормандской кухней с азиатскими нотками, и прокатиться на Grande Roue – колесе обозрения, откуда открывается панорамный вид на побережье", – добавил житель Франции.

Другие советы по поводу посещения Франции

Как сообжал УНИАН, ранее британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая в Лионе, назвала 11 вещей о Франции, которые могут знать только местные жители. По ее словам, из-за незнания правил поведения во Франции туристы рискуют попасть в неловкие ситуации.

В свою очередь эксперт по путешествиям Дейл Петерсон, которая какое-то время прожила в Париже, рассказала о восьми главных ошибках, которые допускают туристы, впервые посещающие французскую столицу.

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