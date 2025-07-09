Курс гривни к евро установлен на уровне 48,84 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 10 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,84 грн, то есть гривня выросла на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 48,88/48,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 июля не изменился и составил 41,99 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составлял 49,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 июля снизился на 7 копеек и составляет 42 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

При этом средний курс евро снизился на 6 копеек и составлял 49,47 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,78 гривни за евро.

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