В Турции заблокировали чат-бот Илона Маска из-за оскорблений в адрес Эрдогана

В прошлом месяце Маск пообещал обновить Grok.

В Турции интернет-пользователям заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok, который разработан компанией xAI миллиардера Илона Маска. Он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Reuters.

Отмечается, что Grok якобы генерировал оскорбительные сообщения о турецком лидере, когда ему задавали определенные вопросы на турецком языке. Главная прокуратура Анкары уже объявила о начале официального расследования инцидента.

В агентстве поделились, что Управление информационных и коммуникационных технологий Турции приняло запрет на использование Grok после решения суда. Было постановлено, что чат-бот нарушает законодательство Турции, которое считает оскорбление президента уголовным преступлением.

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В агентстве напомнили, что в прошлом месяце Маск пообещал обновить Grok. По его словам, в базовой модели чат-бота "слишком много мусора".

Чат-боты - другие новости

Напомним, что 10 июня в работе ChatGPT произошел масштабный сбой. Пользователи из разных стран не смогли получить доступ к чат-боту. Более того, проблемы наблюдались не только в ChatGPT, но и в других продуктах Open AI.

Кроме того, популярные китайские чат-боты с искусственным интеллектом, такие как DeepSeek, временно отключили функцию распознавания изображений на время вступительных экзаменов в стране. Местные компании пошли на такие меры, дабы предотвратить попытки школьников списать с помощью ИИ.

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