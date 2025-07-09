'Новая почта' ввела новую услугу хранения вещей

Услуга предусматривает хранение документов, посылок и грузов, паллет, а также шин и дисков.

"Новая почта" ввела услугу, благодаря которой желающие могут оставить посылку или личные вещи, в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи для временного хранения. Об этом сообщили в "Новой почте".

"Пункт передачи (Пункт хранения) - это услуга, которая позволяет оставить чемодан, рюкзак или другие личные вещи весом до 30 кг в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи Новой почты", - рассказали в частной компании.

В стоимости услуги учитывается хранение всех типов грузов до семи календарных дней (для паллет - 3 дня). С восьмого календарного дня для всех типов грузов (с 4-го для паллет), включая день передачи, будет начисляться дополнительная плата за хранение.

Видео дня

На сайте "Новой почты" можно ознакомиться с параметрами вещей, которые принимаются для хранения.

Так, если речь идет о документах, то их длина должна составлять до 35 см, ширина - до 25 см, толщина - до 2 см, а фактический вес - до 1 кг.

Если говорить о посылках, то их длина должна составлять до 120 см, ширина - до 70 см, высота - до 70 см, а фактический и объемный вес - до 30 кг.

В отделениях, которые имеют ограничения по весу, максимальная длина каждой стороны посылки - 60 см. Также представлены параметры грузов, паллет, шин и дисков.

Для использования услуги надо создать экспресс-накладную в мобильном приложении, а также указать одинаковое отделение/почтомат/пункт приема-выдачи для отправки и получения.

После этого будет активирована услуга "Пункт передачи". Нужно будет указать получателя, заполнить данные о посылке, а также заказать услугу упаковки (при необходимости).

"Новая почта" - последние новости

В июле УНИАН сообщил, что украинцы не будут платить налоги при онлайн-покупках в Соединенных Штатах Америки. Это позволит более выгодно покупать технику, одежду или различные аксессуары в интернет-магазинах США.

А еще раньше, в июне, стало известно, "Новая Почта" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития на 50 млн евро. Это позволит поддержать деятельность компании во время российско-украинской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: