Рассказываем, что означает выражение "Не мытьем, так катаньем" и почему на украинском языке так никогда не говорили.

Иногда в разговоре можно услышать фразу - "Не мытьем, так катаньем". Откуда пошло это выражение, что оно означает и почему его нельзя перевести дословно на украинский язык - языковед Олеся Сулима поделилась на этот счет интересным предположением.

Откуда пошла фраза "Не мытьем, так катаньем"

По словам украинского языковеда Олеси Сулимы, дословного перевода этого русского фразеологизма в украинском языке нет. Хотя на самом деле реалии, ставшие основой для появления выражения, у нас были.

Речь идет о том, как в древности женщины мыли, то есть, стирали белье и одежду, а затем гладили их с помощью специального орудия - рубля и скалки, а сам процесс назывался выкачиванием (русский вариант - "катание"). Как отмечают российские исследователи, если женщина не очень хорошо стирала одежду, то всегда помогало выкачивание - она же глажка, оно якобы улучшало вид даже плохо выстиранной вещи.

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Поэтому в российских реалиях выражение "Не мытьем, так катаньем" означает достижение цели любым способом. Но употребляют его с негативным значением - так говорят о человеке, который, надоедая, пытается всегда добиться своего. "Можно предположить, что в украинском языке такой фразеологизм не появился из-за разницы в менталитете, - говорит Олеся Сулима. - Украинские женщины были более опрятными и стирали вещи качественно, поэтому глажка-катание не являлось хитрым способом улучшить вид выстиранного".

Как будет на украинском "Не мытьем, так катаньем"

Для фразеологизма "Не мытьем, так катаньем" синоним в украинском языке используется другой. Причем, даже не один:

не києм, то палицею;

не кийком, то дрючком;

не довбнею, то палицею;

як не піде так, то піде інак.

Также приблизительное значение к русскому "Не мытьем, так катаньем", по мнению украинского языковеда Святослава Караванского, имеет и фразеологизм: "Не вмер Данило - болячка задавила".

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такой "Ешкин кот" и почему "ядрена вошь" и как это все перевести на украинский.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

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