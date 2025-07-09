Президент США Дональд Трамп становится все более недовольным заявлениями президента России Владимира Путина.

Еще пять месяцев назад глава Белого дома Дональд Трамп вызвал недоумение заявлениями о том, что якобы президент России Владимир Путин, отдавший приказ о вторжении в Украину, хочет мира.

В последние дни мнение Трампа по этому поводу кардинально изменилось, пишет CNN.

Президент США публично выразил недовольство тем, как прошел его последний телефонный разговор с российским коллегой. Более того, на заседании правительства он предположил, что Путин, за которого он поручался и годами избегал его критиковать, оказался ненадежным собеседником.

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"По правде говоря, Путин говорит много ерунды. Он все время очень милый, но это не имеет смысла", - заявил Трамп.

Это высказывание является не единственным предположением, указывающим на изменение риторики Трампа относительно войны в Украине. В частности, президент США на этой неделе сообщил об отмене паузы в поставках оружия для Украины.

Также глава Белого дома избегает обвинений в сторону обеих сторон конфликта относительно войны и критикует как Россию, так и Украину чтобы продемонстрировать, что обе стороны несут одинаковую ответственность в том, что война продолжается.

Как отмечает издание, во вторник, 8 июля Трамп отметил "мужество" украинских защитников и заявил, что огромные инвестиции, которые были сделаны США в оборонную промышленность Украины, не были напрасными, как многие в MAGA (политическое движение, возникшее во время первой президентской кампании Трампа 2016 года,- прим.ред) считают.

"И я скажу вот что: украинцы были очень смелыми, независимо от того, считаете ли вы несправедливым то, что мы дали все эти деньги, или нет", - заявил Трамп.

Впрочем, издание отмечает, что последние заявления Трампа могут и не свидетельствовать о том, что Трамп окончательно отвернулся от Путина и в войне выбрал сторону Украины.

В течение последних 10 лет он неоднократно вел себя непредсказуемо. Даже его последние резкие слова в адрес российского президента не указывают на то, что он собирается оказывать на него прямое давление. В частности, он отказался поддержать пакет новых санкций против России, тогда как это решение поддерживают две трети сенаторов из обеих партий.

Военная помощь США Украине

Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что США никогда не отказывались от поддержки Украины и планируют помогать и в дальнейшем нашему государству.

Также мы писали, что в сеть попало аудио, на котором Трамп рассказал, как угрожал Путину "бомбить Москву" в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.

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