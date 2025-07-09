Правительство Орбана не хочет, чтобы Европа помогала Украине держать российского агрессора подальше от европейских границ.

Венгрия выступила против проекта бюджета Европейского союза на 2028-34 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро на помощь Украине. Балаж Орбан, политический советник премьер-министра Венгрии, в своем Фейсбук раскритиковал эти планы Брюсселя.

"У Европы закончились деньги - за исключением случаев, когда речь идет о войне. 100 миллиардов евро - именно столько Европейский Союз хочет выделить в качестве новой "помощи" на финансирование войны в Украине в следующем бюджетном цикле", - написал он.

Он в частности пожаловался, что эти деньги можно было бы потратить на "европейскую конкурентоспособность", защиту границ, а также на "европейских граждан, семьи и общины".

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"Брюссель будет продолжать финансировать войну - оружие вместо мира, больше долгов вместо конкурентоспособной Европы. Если вы не поняли, что стоит на кону, то теперь это наконец понятно: в Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить - только не на Европу", - написал советник венгерского правительства.

Антиукраинская политика правительства Венгрии

Как писал УНИАН, в последнее время правительство Виктора Орбана усилило свою антиукраинскую риторику на фоне падения своих предвыборных рейтингов.

В частности, в стране провели псевдо-референдум, по итогам которого правительство заявило, что якобы венгры, все как один, выступают против вступления Украины в ЕС.

Правда, в венгерской оппозиции говорят, что в референдуме приняло участие лишь мизерное количество венгров, вероятно, наиболее преданных фанатов самого Виктора Орбана.

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