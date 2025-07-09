Ученые не рекомендуют пить кофе сразу после пробуждения.

Если вы начинаете утро с чашки кофе или чая, чтобы проснуться, то вы не одиноки. Как оказалось, это не лучшая идея.

"Употребление кофеина сразу после пробуждения может нарушить естественный цикл кортизола. Это как раскручивать двигатель, который и так уже работает на пределе возможностей", - рассказал психолог и эксперт по сну доктор Лия Кейлор изданию Parade.

Если вы полагаетесь на кофеин для получения энергии и концентрации, есть способы использовать его еще более эффективно.

Видео дня

Как кофе влияет на головной мозг

"Кофеин может временно повысить бдительность, помочь сконцентрироваться и улучшить настроение. Он также может облегчить боль", - отметил доцент кафедры радиологии и биомедицинской визуализации, биомедицинской инженерии, статистики и науки о данных в Йельской школе медицины Дастин Шейност.

В свою очередь нейробиолог и эксперт по сну Челси Роршайб указала, что кофеин блокирует действие молекулы сна аденозина, которая способствует сонливости.

"Он также слегка повышает кровяное давление и немного увеличивает уровень кортизола, что помогает нам чувствовать себя энергичными и сосредоточенными. Кофеин также богат антиоксидантами, и клинические исследования показали, что его употребление защищает нервную систему и может даже немного продлить жизнь", - рассказала эксперт.

По словам нейробиолога Джейми Манискалко, кофеин также увеличивает активность дофамина, что может улучшить работу мозга, повысить мотивацию и в целом улучшить самочувствие, выделяет норадреналин, который может помочь обострить внимание и концентрацию и стимулирует выделение ацетилхолина, который может улучшить вербальную и рабочую память.

"В совокупности ингибирование аденозина и усиление нейротрансмиттеров способствуют хорошо задокументированным преимуществам кофеина для умственной деятельности. К ним относятся более высокая скорость обработки информации, улучшение памяти, сокращение времени реакции и, в целом, более эффективная и адаптивная коммуникация между различными областями мозга. По сути, кофеин не просто бодрит - он временно настраивает операционную систему вашего мозга", - говорит он.

Когда лучше всего выпить кофе

Большинство людей начинают пить кофе через несколько минут после пробуждения, на самом деле лучше немного подождать, чтобы получить максимум пользы. Доктор Манискалко объяснил:

Большинство людей просыпаются с естественным всплеском кортизола, гормона, который помогает нам чувствовать себя бодрыми и регулирует нашу энергию. Этот всплеск, известный как реакция пробуждения кортизола (CAR), обычно достигает пика примерно через 30–45 минут после пробуждения. Если вы потребляете кофеин в это время, ваш организм уже производит свой собственный "естественный эспрессо", и добавление дополнительного стимулятора может быть излишним или даже контрпродуктивным. Вместо этого, исследования и мнения экспертов рекомендуют подождать около 90–120 минут после пробуждения. Для человека, который встает около 7:00 утра, это означает, что первый кофе нужно пить около 9:30, когда уровень кортизола естественным образом снижается, а кофеин оказывает более заметный и чистый эффект.

Другое идеальное время для многих людей - во время или сразу после обеда, по словам доктора Роршайба.

"Второй раз употреблять кофеин следует в начале-середине дня, примерно с 13:00 до 15:00. Это помогает уменьшить вполне нормальный спад энергии в середине дня, который происходит, когда наш циркадный ритм подталкивает нас к отдыху. Употребление кофеина в это время часто дает нам энергию и бодрость, чтобы прожить остаток дня, не влияя на наш сон позже", - указала ученый.

Ранее УНИАН писал, как пить кофе правильно, чтобы продлить свою жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: