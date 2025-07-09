McDonald's отказывается от использования трубочек: что изменится для посетителей

Постепенно McDonald's откажется от трубочек для холодных напитков во всех форматах заказа, кроме МакШейков и лимонадов.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине постепенно сокращает использование трубочек в своих ресторанах. Вместо них будут использоваться новые бумажные крышечки. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"С недавних пор у нас появились новые бумажные крышечки, из которых удобно пить просто через отверстие. А в залах ресторанов мы подаем холодные напитки без крышечки - поэтому пить из стаканчика тоже будет комфортно", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что постепенно McDonald's откажется от трубочек для холодных напитков во всех форматах заказа, кроме МакШейков и лимонадов.

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"Понимаем, что такие изменения могут быть непривычными. Однако это еще один шаг на пути к уменьшению лишней упаковки и заботы об окружающей среде. Спасибо, что вместе с нами выбираете изменения", - добавили в компании.

McDonald's в Украине - последние новости

В мае сообщалось, что цены в популярном в Украине фастфуде McDonald's значительно выросли за годы полномасштабного вторжения Российской Федерации.

18 января в результате удара РФ по Киеву был поврежден McDonaldʼs, расположенный возле станции метро "Лукьяновская". Это заведение было первым из тех, что сеть открыла в Украине.

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