Это не будет касаться тех, кто признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Украинские мужчины в возрасте до 60 лет больше не смогут впервые поступить на государственную службу, если они не прошли военную службу (кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе). Это предусмотрено законопроектом №13347, который комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять за основу.

В сравнительной таблице к законопроекту указано, что на сегодня, согласно статье 19 Закона Украины "О государственной службе", стать государственным служащим не могут мужчины в возрасте до 60 лет, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Новый законопроект предлагает убрать из действующей нормы упоминание о прохождении базовой общевойсковой подготовки, как альтернативы военной службе. Таким образом, 19 статья закона будет иметь следующий вид:

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"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе".

Такую же норму предлагается применить к прокурорам.

Как сообщает в Facebook комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, этим законопроектом предусматривается трансформация общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования. Типовая программа подготовки к национальному сопротивлению для учреждений высшего, профессионального предвысшего образования будет утверждаться МОН по согласованию с Минобороны.

Сказано, что будут создаваться центры подготовки к национальному сопротивлению с определением оснований приобретения, хранения, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему такими центрами, а также определение порядка получения соответствующих разрешений.

Кроме того, совершенствуются соответствующие полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, Кабинета Министров Украины, центральных органов власти, местных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Другие законодательные новации

Как сообщал УНИАН, часть военнослужащих Службы безопасности Украины и разведки будет переведена для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины.

Это предусмотрено в законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно уточнения правового регулирования отдельных вопросов прохождения военной службы во время военного положения", который зарегистрирован в парламенте под номером 13346.

Законопроектом предусмотрено, что военнослужащие разведывательного органа или СБУ могут быть переведены в ВСУ и при этом они должны быть исключены из списка личного состава этих органов и включены в состав ВСУ с последующим прохождением переподготовки.

При этом если они в СБУ и разведке проходили кадровую военную службу или службу по контракту и откажутся его продолжать, то дальше будут служить в ВСУ как мобилизованные на особый период.

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