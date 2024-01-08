Изображение со сверхчетким разрешением будто парит в воздухе, делятся впечатлениями журналисты.

В рамках проходящей сейчас техновыставки CES 2024 Samsung представила первый в мире полностью прозрачный дисплей, выполненный по технологии microLED. В результате получается практически голограмма – сверхвысокого качества.

Технология прозрачных microLED-панелей разрабатывалась в недрах компании в течение шести лет. Журналистам показали три варианта дисплея: два с тонированным стеклом, скрывающее объекты позади экрана, и один с полностью прозрачным. Все экраны имеют толщину примерно 1 см и безрамочный дизайн.

Эффект, который воссоздают такие экраны, трудно описать, так как контент выглядит почти как голограмма, паря в воздухе, а изображение невероятно четкое – делится впечатлениями журналист Engadget. Благодаря высокой плотности пикселей изображение выглядит "невероятно четким".

В Samsung говорят, что прозрачные дисплеи MicroLED обладают более высокой яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, и произведут революцию в сфере просмотра в обозримом будущем.

Пока нет информации ни о возможных ценах, ни о сроках применения технологии в потребительских устройствах. Скорее всего, они будут дорогими, учитывая, что 89-дюймовый телевизор Samsung с microLED-панелью стоит в рознице около 100 000 долларов.

А уже на следующей неделе Samsung представит свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24. До анонса секретов почти не осталось: известны характеристики, дизайн и основные "фишки" новых смартфонов. Даже известна их цена, в том числе в Европе.

А в конце октября Samsung выпустила "народный" смартфон Galaxy S23 FE – он почти как S23, но дешевле. Как выяснилось, этот середняк имеет одну из лучших камер на рынке, уступая только Pixel 7 и 7a в своем классе.

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