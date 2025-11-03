Блогер показал, как ремонтировал погнутую дугой топовою видеокарту RTX 4090

Изначально GPU поступила с типичной проблемой - расплавленными коннекторами питания.

В мастерскую блогера Northwest Repair поступила видеокарта Aorus RTX 4090, на первый взгляд с типичной проблемой - расплавленный коннектор питания. Но вскоре выяснилось, что перед мастером GPU, пережившая как минимум одну неудачную попытку ремонта.

Первое, что бросилось в глаза - видеокарта изогнута дугой. Задняя крышка держалась на пластиковых винтах, корпус был поцарапан и вмят, а радиатор перекошен настолько, что его не удалось вернуть в нормальное положение.

При разборке выяснилось, что тепловые трубки целы, но пластина охлаждения отделилась от испарительной камеры, а термопрокладки не касались памяти и MOSFET. Это означает, что видеокарта работала практически без охлаждения.

После внешнего осмотра техник подключил мультиметр, после чего обнаружил короткое замыкание на линиях 12V, 1.8V и VRAM. При подаче тока через 12-вольтовую шину тепловизор показал сильный нагрев в области памяти.

Под микроскопом стало ясно, что карта уже побывала в сервисе: на плате не хватало компонентов, а у одного из монтажных отверстий были следы шлифовки.

Сначала мастер предположил, что пострадал один модуль памяти. Но после его демонтажа короткое замыкание не исчезло, а значит, 12V прошли по всей цепи памяти, вероятно, спалив сразу все чипы.

При подаче более высокого тока выявился перегрев силового элемента, что подтвердило, что именно он и стал источником пробоя. После его замены 12-вольтовая линия ожила, но VRAM всё равно оставалась под коротким замыканием.

Последний тест оказался решающим: при инъекции нескольких ампер в память начал греться сам GPU-чип, что однозначно указывало на фатальное повреждение ядра. По сути, напряжение 12V прошило всю память и дошло до кристалла, уничтожив его.

Мастер признал, что спасти карту уже невозможно. По его словам, карта прошла через кустарный ремонт, при котором ошибка в пайке или замена MOSFET без проверки изоляции привела к цепной реакции, уничтожившей GPU стоимостью более 2 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что специалист по ремонту ПК раскритиковал видеокарту RTX 5090. Northridge Fix так и не смогли починить RTX 5090 Founders Edition.

