Northwest Repair показал, как ремонтировал погнутую RTX 4090 / Фото - Northwest Repair

В мастерскую блогера Northwest Repair поступила видеокарта Aorus RTX 4090, на первый взгляд с типичной проблемой - расплавленный коннектор питания. Но вскоре выяснилось, что перед мастером GPU, пережившая как минимум одну неудачную попытку ремонта.

Первое, что бросилось в глаза - видеокарта изогнута дугой. Задняя крышка держалась на пластиковых винтах, корпус был поцарапан и вмят, а радиатор перекошен настолько, что его не удалось вернуть в нормальное положение.

При разборке выяснилось, что тепловые трубки целы, но пластина охлаждения отделилась от испарительной камеры, а термопрокладки не касались памяти и MOSFET. Это означает, что видеокарта работала практически без охлаждения.

Видео дня
Блогер показал, как ремонтировал погнутую дугой топовою видеокарту RTX 4090

После внешнего осмотра техник подключил мультиметр, после чего обнаружил короткое замыкание на линиях 12V, 1.8V и VRAM. При подаче тока через 12-вольтовую шину тепловизор показал сильный нагрев в области памяти.

Под микроскопом стало ясно, что карта уже побывала в сервисе: на плате не хватало компонентов, а у одного из монтажных отверстий были следы шлифовки.

Сначала мастер предположил, что пострадал один модуль памяти. Но после его демонтажа короткое замыкание не исчезло, а значит, 12V прошли по всей цепи памяти, вероятно, спалив сразу все чипы.

При подаче более высокого тока выявился перегрев силового элемента, что подтвердило, что именно он и стал источником пробоя. После его замены 12-вольтовая линия ожила, но VRAM всё равно оставалась под коротким замыканием.

Последний тест оказался решающим: при инъекции нескольких ампер в память начал греться сам GPU-чип, что однозначно указывало на фатальное повреждение ядра. По сути, напряжение 12V прошило всю память и дошло до кристалла, уничтожив его.

Мастер признал, что спасти карту уже невозможно. По его словам, карта прошла через кустарный ремонт, при котором ошибка в пайке или замена MOSFET без проверки изоляции привела к цепной реакции, уничтожившей GPU стоимостью более 2 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что специалист по ремонту ПК раскритиковал видеокарту RTX 5090. Northridge Fix так и не смогли починить RTX 5090 Founders Edition.

Вас также могут заинтересовать новости: