Разработчики просто не смогли придумать основания открытого мира в шпионском сеттинге.

Сооснователь Rockstar Games Ден Хаузер рассказал об Agent - отменённой шпионской игре студии, которую анонсировали ещё в 2009 году, а окончательно похоронили в 2021-м.

В подкасте Лекса Фридмана Хаузер рассказал, что проект успел пройти 5 разных итераций, но ни одна из них так и не сработала:

"Я пришёл к выводу, что это просто не работает. Иногда я думаю об Agent перед сном и понимаю: то, что делает шпионские истории классными как кино, не обязательно работает в видеоиграх".

По его словам, главная проблема была в жанровом конфликте между кинематографическим шпионажем и открытым миром. В фильмах вроде "Миссия невыполнима" действие построено по принципу "сцена за сценой". А в играх Rockstar акцент всегда был на свободе игрока, на том, чтобы просто тусоваться в мире, нарушать правила, а не следовать расписанию миссий.

В шпионской истории всё наоборот - там всегда есть дедлайны, приказы, цепочка командования. Для открытого мира это противоестественно, говорит Хаузер.

В итоге он признал, что идея "GTA про шпиона" оказалась несовместимой с формулой Rockstar. Попытки адаптировать жанр к свободной структуре миссий разрушали напряжение и ритм.

Ранее мы рассказывали, что основатель Rockstar Ден Хаузер признался, что не написал ни одной строчки сценария GTA 6. Хаузер уверен, что он уже сделал для GTA всё, что мог, а игра и так получится отличной.

