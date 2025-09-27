Аксессуар оснащен классическими кнопками управления, круглой крестовиной и отдельным аккумулятором.

Xiaomi представила необычный аксессуар для новых флагманских смартфонов 17 Pro и 17 Pro Max – чехол Retro Handheld Console Case. Стоимость составляет 299 юаней (~около 40 долларов).

Чехол выполнен из темного кожзаменителя и оснащен классическими кнопками управления в духе старых игровых устройств, D-pad и отдельным аккумулятором на 200 мАч, которого, по заявлению компании, хватит на 40 дней при трех часах игры ежедневно.

Внутри у него не просто пластиковый каркас, а электронные компоненты с предустановленными лицензионными играми – среди них Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner и легендарная "Змейка". Все проекты запускаются офлайн, поэтому играть можно где угодно, хоть в самолете.

При этом такое решение не обошлось без компромиссов: объективы камер перекрывают часть игрового экрана, а беспроводная зарядка при надетом чехле становится невозможной.

Напомним, главной "фишкой" новых флагманов Xiaomi стал экран на задней панели, на который можно делать селфи, выводить уведомления, циферблат часов, управлять музыкой и другое. Все это управляется самым быстрым в мире мобильным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфоны Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max пока представлены только на китайском рынке. О возможном международном запуске компания официально не сообщала.

