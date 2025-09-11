Новый флагман Xiaomi получит компактный экран, аккумулятор 7000 мАч и HyperOS 3 "из коробки".

В интернете появились новые подробности о Xiaomi 16, следующем флагмане Xiaomi. По информации GizmoChina, новинка принесет заметные улучшения в производительности, автономности и фото/видео возможностях.

Xiaomi 16 получит LTPO OLED дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1,5K. По нынешним меркам – компакт. На рынке Android-флагманов уже почти не найти моделей, которые имеют меньшую диагональ матрицы. В основе аппаратной платформы будет Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Предполагаемая емкость аккумулятора составляет 7000 мАч. Это огромный скачок по сравнению с 5400 мАч у предшественника.

Зарядка: 100 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводу

По части камер ожидается система из трех объективов на 50 мегапикселей: основной модуль, сверхширокоугольный и телемакро-объектив. Вместо 32-Мп селфи-камеры, которая не менялась с линейки Xiaomi 13, установят 50-Мп сенсор с автофокусом.

Пылевлагозащита: IP69. Этот стандарт чаще встречается в защищенных устройствах, чем в тонких флагманах.

ОС: HyperOS 3

Что касается внешнего вида, корпус у Xiaomi 16 станет более округлым, как у актуальных смартфонов Apple. Также инсайдеры говорят о рекордно тонких рамках вокруг экрана.

По слухам, в этом году серия Xiaomi 16 выйдет раньше обычного. С октября-ноября релиз сместится на конец сентября. Ожидается, что в модельный ряд войдут сразу три модели: Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max (новая модель).

Примерно в этом же время начнется развертывание HyperOS 3, в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island. На данный момент известно, что до HyperOS 3 обновят более 100 устройств.

