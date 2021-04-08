Женщина с самыми длинными ногтями в мире, обладательница титула Книги рекордов Гиннесса Аянна Уильямс из США рассталась со своим великолепным маникюром.
Читайте такжеВ Чехии мужчина добровольно сдал полиции розовый танк и артиллерийскую установку
Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
Как сообщается, чтобы обрезать ногти, понадобился специальный электрический инструмент.
Длина ногтей Аянны Уильямс составила 733,55 см и это первый раз, когда рекордсменка остригла ногти с начала 90-х.
Впервые Аянна была официально признана рекордсменкой в 2017 году. В то время ее ногти были длиной 576,4 см и ей требовалось более двух бутылок лака для ногтей и 20 часов, чтобы сделать маникюр.
А совсем недавно потребовалось около 3-4 бутылок лака для ногтей, а красить ногти пришлось несколько дней.
Из-за своих ногтей женщина не могла выполнять некоторые действия, например мыть посуду или застилать кровать.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Британии супруги наткнулись у себя дома на спящего вора
- Голый бросался на машины: на трассе Киев-Чоп заметили странного путешественника (видео)
- Во Львове пьяный водитель вместо документов предлагал патрульным колбасу (видео)
- С победительницы конкурса красоты "Миссис Шри-Ланка" на сцене сняли корону (видео)
- В Мексике политик залез в гроб на встрече с избирателями (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram