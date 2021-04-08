Из-за длинных ногтей женщина не могла выполнять даже самую простую работу по дому.

Женщина с самыми длинными ногтями в мире, обладательница титула Книги рекордов Гиннесса Аянна Уильямс из США рассталась со своим великолепным маникюром.

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Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Как сообщается, чтобы обрезать ногти, понадобился специальный электрический инструмент.

Длина ногтей Аянны Уильямс составила 733,55 см и это первый раз, когда рекордсменка остригла ногти с начала 90-х.

Впервые Аянна была официально признана рекордсменкой в 2017 году. В то время ее ногти были длиной 576,4 см и ей требовалось более двух бутылок лака для ногтей и 20 часов, чтобы сделать маникюр.

А совсем недавно потребовалось около 3-4 бутылок лака для ногтей, а красить ногти пришлось несколько дней.

Из-за своих ногтей женщина не могла выполнять некоторые действия, например мыть посуду или застилать кровать.

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Автор: Екатерина Лиманская