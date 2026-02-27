'Покемонам' исполнилось 30 лет – как детская игра превратилась в золотую жилу

История Pokémon началась в 1996 году с релиза игр для Game Boy, и с тех пор бренд вырос в одну из самых прибыльных медиафраншиз в мире.

Франшиза Pokémon спустя три десятилетия после запуска продолжает оставаться глобальным феноменом и приносить миллионы долларов на волне ностальгии и коллекционного бума.

Игры, мультсериалы и карточные наборы по-прежнему вызывают ажиотаж по всему миру – от Японии до США, пишет The Independent.

История Pokémon началась 27 февраля 1996 году с релиза игр для Nintendo Game Boy, и с тех пор бренд вырос в одну из самых прибыльных медиафраншиз в мире. Сегодня особой популярностью пользуются коллекционные карты, которые превратились не просто в хобби, а в полноценный инвестиционный рынок. Некоторые редкие экземпляры продаются за сотни тысяч и даже миллионы долларов.

Внимание к рынку усилилось после того, как блогер Логан Пол продал ультраредкую карту Pikachu Illustrator за рекордные 16,5 миллиона долларов. Этот случай стал одним из самых громких в истории коллекционных карточных игр и привлек к рынку новую волну инвесторов.

Эксперты по оценке качества карт используют шкалу от 1 до 10 (PSA). Карты с наивысшей оценкой (PSA 10) могут стоить миллионы, особенно если они редкие или исторические.

Фанаты продолжают активно играть и собирать карты. К примеру, один из коллекционеров из Лос-Анджелес за годы собрал коллекцию стоимостью около 70 тысяч долларов. Он регулярно участвует в турнирах и мероприятиях по Pokémon Go, которая остается популярной даже спустя десятилетие после релиза.

Эксперты отмечают, что устойчивость бренда объясняется продуманным миром, сильной эмоциональной связью с эпохой 1990-х и постоянным обновлением форматов. По словам преподавателя гейм-дизайна из Университет Западной Виргинии, Pokémon сумел объединить ностальгию взрослых и интерес нового поколения игроков.

Вместе с тем рост цен на редкие карты привел и к негативным последствиям. В США участились кражи из специализированных магазинов и нападения на коллекционеров. Высокая стоимость отдельных экземпляров делает их привлекательной целью для преступников.

Несмотря на это, интерес к Pokémon не ослабевает. Франшиза продолжает зарабатывать миллиарды долларов ежегодно, а коллекционные карты остаются одним из самых горячих сегментов рынка поп-культуры. Главный смысл происходящего прост: Pokémon давно перестал быть просто детской игрой и превратился в масштабный культурный и инвестиционный феномен, который спустя три десятилетия только укрепляет свои позиции.

