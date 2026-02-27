Пентагон готовит ИИ для ударов по Китаю, - FT

США уже создали мощное оружие для кибершпионажа, но стремятся применить новые инструменты на базе искусственного интеллекта.

Пентагон стремится создать киберинструменты на базе искусственного интеллекта для выявления объектов инфраструктуры в Китае в рамках усилий, направленных на повышение потенциала США в любом будущем военном конфликте с Пекином, сообщает Financial Times.

Несколько человек, знакомых с этими планами, рассказали изданию, что ведомство вело переговоры с ведущими компаниями в области искусственного интеллекта о партнерстве по проведению автоматизированной разведки энергосетей, коммунальных служб и чувствительных сетей Китая.

Как отмечает издание, США уже создали мощное оружие для кибершпионажа, но стремятся применить новые инструменты на базе искусственного интеллекта. Это им нужно, чтобы выявлять программные недостатки в системах противников, которые затем можно будет использовать для усиления проникновения и ухудшения работы этих систем в любом конфликте.

По данным источников издания, предлагаемая система будет использовать искусственный интеллект для проникновения в компьютерные сети, картографирования уязвимостей и интеграции потенциальных целей в военное планирование США.

В публикации подчеркивается, что OpenAI, Anthropic, Google и xAI Илона Маска получили контракты на сумму около 200 миллионов долларов на сотрудничество с правительством США в сфере военных, кибернетических и безопасности приложений.

В то же время, как отмечает издание, какие компании будут участвовать в новой кибернетической инициативе, еще не определено.

В статье также указывается, что высокопоставленный американский чиновник предупредил в четверг, 26 февраля, что администрация расторгнет все существующие соглашения с Anthropic, если компания не достигнет договоренности с Пентагоном, после того как ее руководитель Дарио Амодей заявил, что отклонит "окончательное предложение" по условиям сотрудничества с военными.

"Усилия Пентагона отражают осознание в Вашингтоне растущей важности киберопераций в любой войне с Китаем и мнение, что ИИ может помочь изменить баланс сил в конфликте", – предполагает издание.

Примечательно, что этот шаг также совпадает с периодом усиления напряженности в отношениях с некоторыми самыми прогрессивными компаниями страны в сфере ИИ относительно того, насколько их технологии могут использоваться в военных операциях.

"Это можно сравнить с ночным вором, который пробует открыть входные двери домов, пока не найдет те, что остались незапертыми", – сказал Уайлдер, который сейчас работает в Джорджтаунском университете.

Хотя военные киберспециалисты уже проводят работу по выявлению уязвимых целей, но предполагаемый новый инструмент искусственного интеллекта будет выполнять эти задачи быстрее и в большем объеме с гораздо меньшим участием человека.

"Они разрабатывают стратегии кибератак для проникновения в энергосети. Необходимо разрабатывать как наступательные, так и оборонительные стратегии, одно не может существовать без другого", – поделился с изданием один из источников, знакомый с этими планами.

Издание добавило, что другой источник отметил, что электростанции вблизи центров обработки данных могут стать мишенью для нарушения работы искусственного интеллекта противников.

Как говорится в публикации, министр обороны США Пит Хегсет обратился с просьбой предоставить ему доступ к мощной технологии генеративного искусственного интеллекта для того, что он называет "законным использованием". Однако лаборатории, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, колеблются предоставить Пентагону неограниченный контроль над этой технологией.

По данным издания, в настоящее время Claude является единственной моделью искусственного интеллекта, которая используется в секретных операциях, но сотрудники других лабораторий искусственного интеллекта, включая OpenAI и Google, выразили подобные опасения, по словам нескольких человек, осведомленных в этом деле.

"Это реакция на то, что происходит в Китае, и на отсутствие там защитных барьеров. Это открытое использование, мы не можем позволить себе быть ограниченными, когда все начнется", - сказал один из знакомых с позицией Пентагона.

