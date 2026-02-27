Фейковые графики отключений света: в 'Укрэнерго' предупредили о мошеннических сообщениях

Мошеннические письма с якобы графиками отключений могут похитить пароли, банковские данные и личную информацию пользователей.

Украинцам начали приходить мошеннические электронные письма с "графиками отключений света". В НЭК "Укрэнерго" предупредили, что компания никогда не рассылает графики отключений в личные сообщения и не распространяет в письмах какое-либо программное обеспечение для загрузки.

"На днях появилась информация о рассылке фейковых сообщений, которые приходят на электронную почту якобы от НЭК "Укрэнерго". Темы мошеннических писем – типа: "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля"; "Обновленный график ограничений" и т.д.", – говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сообщения отправляются с фейкового адреса: uaenergy@et-sy-newnews.com, который не принадлежит "Укрэнерго". При этом в адресную строку добавляются реальные адреса office@ua.energy или info@ua.energy, чтобы вызвать доверие у получателя.

В пресс-службе компании отметили, что адресату письма предлагают загрузить "график отключений", за которым на самом деле скрывается вредоносное программное обеспечение. После запуска – эта программа может похитить пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить посторонним доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак.

В случае, если пользователю пришло мошенническое письмо, следует:

не загружать файлы из него;

не переходить по ссылкам;

немедленно удалить сообщение из почты;

в случае случайной загрузки – немедленно проверить устройство антивирусом.

В пресс-службе компании подчеркнули, что актуальная информация о введении ограничений публикуется на официальных страницах "Укрэнерго" в социальных сетях, а с графиками отключений электроэнергии по вашему адресу можно ознакомиться на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Мошеннические схемы в Украине – последние новости

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская сообщала, что по итогам 2025 года около 80% случаев онлайн-мошенничества приходилось на схемы манипуляций клиентом и только до 20% – это старые схемы несанкционированного доступа к счету (например, взлом или физическое похищение карт).

В декабре прошлого года сообщалось, что в Украине активизировалось размещение фейковых объявлений в интернете об аренде недвижимости по низким ценам. Мошенники тогда требовали предоплату, а после получения денег исчезали.

