Министр спорта продвигает протеже одиозного экс-регионала на должность ректора, - СМИ

В январе 2026 года Министерство молодежи и спорта объявило выборы ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ / ИНФИЗ). Как пишет издание Фраза, уже 21 января министр Матвей Бедный провел совещание с проректорами университета, на котором прямо назвал "своего" кандидата – Евгения Баженкова, недвусмысленно указав, что именно он должен стать новым ректором.

"Баженков – не случайная фигура. С 2011 по 2014 год он работал в Министерстве образования и науки под непосредственным руководством Дмитрия Табачника (тогдашнего министра времен Януковича), сначала как глава департамента взаимодействия с органами власти и СМИ, а затем – как председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН. Даже после Революции Достоинства Баженков публично заявлял об "уважении" к Табачнику как к профессионалу", - говорится в материале.

СМИ, напоминают авторы, также сообщали, что он фигурировал в скандале о хищении имущества Фонда социального страхования и оказался в центре внимания из-за выявленного плагиата в диссертации

В то же время СМИ неоднократно указывали, что именно протекция Табачника помогла Баженкову вернуться на высокие должности, отмечает Фраза, в частности стать директором Института модернизации содержания образования в 2020 году.

"Теперь, после передачи НУФВСУ из-под МОН в сферу управления Минмолодежьспорта (распоряжение КМУ от декабря 2024 года), Бедный фактически пытается реализовать старую схему: поставить во главе ключевого спортивного вуза человека из команды "регионалов". Источники в университете утверждают, что министр не скрывает своих намерений и дает понять руководству: результат выборов должен быть "правильным"", - пишет издание.

"Это не просто лоббирование – это попытка реставрации старой системы через креатуру Табачника, осужденного за госпредательство и находящегося в розыске", – цитирует Фраза академические круги, отмечая, что остается открытым вопрос, удастся ли Бедному "протянуть" такую кандидатуру в условиях войны и общественного сопротивления. "Но сам факт такого лоббирования уже вызывает серьезное возмущение", - резюмируют авторы статьи.

