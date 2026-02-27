В Милане задержали россиянку, которая во второй раз проникла на самолет без билета

Во время более чем семичасового полета персонал авиакомпании обнаружил, что женщина находилась на борту без билета.

В итальянском городе Милан задержали россиянку, которую подозревают в проникновении на самолет без билета. В прошлом году ее уже судили за такое же преступление. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в среду вечером россиянка Светлана Дали проскользнула мимо сотрудников авиакомпании в международном аэропорту Ньюарк Либерти на борт самолета United Airlines.

По данным FlightAware, Boeing 777-200, который имеет 364 места, вылетел из Ньюарка в 17:51 по восточному времени. Во время более чем семичасового полета персонал авиакомпании обнаружил, что Дали была на борту без билета.

Когда самолет приземлился в Милане в 7:09 утра в четверг, ее задержали правоохранители.

"Безопасность и охрана – наши главные приоритеты. Мы расследуем этот инцидент и сотрудничаем с соответствующими органами", – говорится в заявлении United Airlines.

ФБР в Ньюарке сообщило CNN, что им известно о "вероятной безбилетнице".

"Мы сотрудничаем с администрацией аэропорта и TSA над этим открытым расследованием", – заявила пресс-секретарь ФБР Эмили Молинари.

Это уже не первый подобный инцидент с россиянкой. В ноябре 2024 года Дали попала без билета на борт самолета, следовавшего из Международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

На видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной после ее ареста, было видно, как женщина обходит сотрудника аэропорта, отвечающего за контрольно-пропускной пункт экипажа, и идет вместе с сотрудниками авиакомпании мимо станции, где должны были проверить ее удостоверение личности и посадочный талон.

У ворот, натянув на голову серую толстовку, Дали встала посреди, казалось бы, семьи, которая путешествовала вместе, и незаметно прошла мимо контролера.

Как только она поднялась на борт самолета, то некоторое время, очевидно, пряталась в туалетной комнате, чтобы не попадать в поле зрения экипажа, но в конце концов ее обнаружили и задержали после прибытия в Париж.

Далее вернули в Соединенные Штаты, и она предстала перед федеральным судом в Бруклине, где назначенный судом адвокат выступал за ее освобождение. Женщину арестовали и содержали под стражей более семи месяцев, пока ее не осудили за незаконную посадку на парижский рейс. Впоследствии ее приговорили к определенному сроку лишения свободы.

Во время оглашения приговора Дали заявила, что, по ее мнению, ее кто-то отравил, и через русского переводчика сказала, что "все эти действия были предприняты для того, чтобы спасти мне жизнь".

Во время суда прокуроры рассказали, что россиянка как минимум дважды пыталась сесть на рейсы без документов. За два дня до того, как ей удалось сесть в самолет до Парижа, женщина пыталась проникнуть на борт другого самолета в штате Коннектикут. А в феврале 2024 года агенты таможенной и пограничной службы США обнаружили ее, когда она пряталась в ванной комнате в охраняемой зоне международного аэропорта Майами.

