Авторитетные обозреватели назвали 6 смартфонов с лучшей камерой в 2026 году

В топ попала даже раскладушка Samsung.

Авторитетное издание Tom’s Guide представило рейтинг лучших камерофонов 2026 года, основанный на масштабных тестах и сравнительных съемках. В топ вошли шесть устройств в разных ценовых сегментах.

Бесспорным лидером признали iPhone 17 Pro, который получил обновленный телеобъектив на 48 мегапикселей с 4‑кратным оптическим зумом и продвинутую фронтальную камеру с технологией Center Stage. Также в ходе тестов авторы установили, что это лучший смартфон для съемки видео.

Лучшей альтернативой в экосистеме Android назвали Samsung Galaxy S25 Ultra, который впечатляет широкоугольной 50 Мп камерой, мощной системой модулей и ИИ-движком для обработки снимков. А функции Galaxy AI помогают делать фото еще более выразительными и детализированными

Google Pixel 9a остается лучшим бюджетным камерофоном. Он справляется как с дневной, так с и ночной съемкой. Кроме того, несмотря на более доступную цену, телефон может похвалиться поддержкой макросъемки и астрофотографиию.

OnePlus 15 назвали лучшим камерофоном "без переплаты". Если раньше китайский флагман выделялся автономностью и скоростью зарядки, то последняя модель получила топовый телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом и 50 Мп сенсор, обеспечивающий высокую детализацию и улучшенный динамический диапазон.

Pixel 10 выделяется тройной камерой с 5-кратным оптическим зумом, что делает его фотовозможности сопоставимыми с флагманами за $1000+. Функции ИИ-редактирования помогают быстро улучшать снимки прямо на устройстве.

Замыкает топ-6 раскладушка Samsung Galaxy Z Flip7. Даже в сложенном формате этот смартфон предлагает достойное качество фото благодаря хорошо настроенной системе камер и сбалансированной обработке изображений.

Ранее обозреватели составили подборку из 5 новых Android-смартфонов со съемными батареями. Разборная конструкция означает, что вы можете самостоятельно заменить аккумулятор и продлить срок службы гаджета.

Если верить утечкам, Apple в начале марта выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

