Сигнал тревоги: отходы от ноутбуков и смартфонов обнаружены в мозге дельфинов

Загрязнение передается через пищевую цепочку и угрожает нервной системе.

Химические вещества из бытовой электроники накапливаются в мозге дельфинов и морских свиней в Индо-Тихоокеанском регионе. Как пишет The Independent, об этом говорится в новом исследовании, авторы которого призывают к срочному усилению регулирования в сфере электронных отходов.

Речь идет о жидкокристаллических мономерах (LCM) - химических компонентах экранов ноутбуков, телевизоров и смартфонов, которые контролируют прохождение света через дисплеи. Из-за массового использования электроники эти соединения считаются устойчивыми загрязнителями окружающей среды, однако их влияние на морских животных до сих пор оставалось недостаточно изученным.

Исследование, результаты которого опубликованы в Environmental Science & Technology, показало, что LCM накапливаются в тканях дельфинов и морских свиней, в частности в жировой ткани, мышцах и даже в мозге, что свидетельствует об их способности преодолевать гематоэнцефалический барьер.

"Это сигнал тревоги. Химикаты, которые обеспечивают работу наших устройств, уже проникают в морские экосистемы. Мы должны действовать сейчас, чтобы сократить объемы электронных отходов и защитить здоровье океана и, в конечном итоге, самих себя", - заявил один из авторов исследования Юхе Хе.

По словам доктора Хе, LCM из повседневной электроники - это не просто загрязнение, а вещества, которые накапливаются в мозге исчезающих видов морских млекопитающих.

Отмечается, что ранее исследования уже указывали на риски LCM для здоровья людей и некоторых водных организмов, однако механизм их распространения по пищевым цепям оставался неясным.

В новой работе ученые проанализировали образцы тканей индо-тихоокеанских горбатых дельфинов и бесплавниковых морских свиней, собранные в Южно-Китайском море в 2007–2021 годах – ключевой среде обитания этих исчезающих видов.

Было проверено 62 типа LCM. В тканях морских млекопитающих обнаружили четыре основных соединения, которые ранее находили в мелкой рыбе и беспозвоночных. Это свидетельствует о том, что токсины попадают в организм через пищу, а не непосредственно из воды.

"Источником большинства найденных LCM, вероятно, являются телевизоры и компьютерные экраны, в меньшей степени – смартфоны", – считают ученые.

Лабораторные тесты показали, что эти химические вещества изменяют активность генов в клетках дельфинов, влияя на процессы восстановления ДНК и деление клеток.

Авторы отметили, что LCM могут представлять риск для нервной системы и других органов морских млекопитающих, и призвали к дальнейшим токсикологическим исследованиям и оценке возможных последствий для здоровья человека.

Полученные результаты подчеркивают необходимость срочных регуляторных мер и совершенствования системы утилизации электронных отходов, отметили исследователи.

