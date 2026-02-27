В наушниках слышал, как россияне шепчутся: сапер рассказал о работе под носом у врага

Командир инженерно-саперного взвода рассказал, как в 60-й бригаде создают крафтовые боеприпасы.

Как в армии воспринимают тех, кому за 50 лет, проблемы с мобилизацией и удержанием женщинами уклонистов, которые прячутся в квартирах и домах, служба тех, кто не может быть мобилизован из-за инвалидности, и как служат верующие, которым нельзя убивать? А также о "мастерской смерти", где есть "крафтовые" разработки, и откуда взялись названия боеприпасов "Микрофон Кобзона", "Соколята", "Буратино".

Об этом корреспондент УНИАН Надя Пришляк поговорила с командиром инженерно-саперного взвода (ИСВ) 60-й отдельной механизированной бригады, входящей в состав 3-го армейского корпуса, Владимиром с позывным Тень. Он пришел в армию в сентябре 2023 года, имея все основания не быть мобилизованным, поскольку имел вторую группу инвалидности. Хотел попасть в штурмовики, но получил отказ из-за состояния здоровья. Сначала занимался ручным минированием, а после ранения в апреле 2024-го взялся за производство боеприпасов.

Владимир, у вас были все законные основания для того, чтобы не быть мобилизованным. Но на войне вы уже не первый год.

Когда разрешили идти в армию с инвалидностью, я пошел добровольно, написав в ТЦК заявление об отказе от претензий, ведь у меня вторая группа. После этого попал в учебный центр, а дальше в 60-ю отдельную механизированную Ингулецкую бригаду. Первый стрелковый бой принял на Купянской – тогда самой горячей – точке. Затем переехал на Лиман, который также стал самой горячей точкой. И там до сих пор стоим. Получил два ранения, много контузий. Обычная история.

Сейчас все говорят о проблемах с мобилизацией, незаконных действиях ТЦК, которые вылавливают людей на улицах.

Поскольку сейчас нет необходимого пополнения армии, значит, мобилизация проходит неправильно. Я категорически против того, чтобы ТЦК кого-то забивали до смерти. Это категорически неприемлемо. Можно применить юридические методы принуждения, в частности, блокировку банковских счетов уклонистам, и тогда посмотрим, как он дома посидит. Они же сидят на шее у женщин и им не стыдно.

У нас сейчас есть целая секта уклонистов. И самая главная проблема в том, что сначала им было стыдно, что они не с нами, потом им стало страшно, а теперь такая бравада, защитный механизм. А еще готовность к миру с Россией на любых условиях. Они не видят себя больше в Украине, они решили бежать, и им нужен любой мир, чтобы открыли границы.

Обидно, что культ уклонистов превратился в лавину, когда, например, из трех один готов идти воевать, а двое других над ним насмехаются и демотивируют.

Сегодня, согласно законодательству, мобилизованным может быть мужчина, которому исполнилось 59 лет. Как в армии воспринимают мобилизованных после 40, после 50 лет? У вас в подразделении много людей возрастной категории, которая не очень вдохновляет командиров.

У нас часть людей, которые являются ограниченно пригодными, они непосредственно работают в цехе, потому что не могут выполнять боевые задачи. Мы примерно все старшего возраста, начиная от 40 плюс и заканчивая 54 годами. У меня есть два человека, которым около 30 лет, – боевые саперы: один заканчивает обучение, а второй – верующий, без оружия, но на позиции ходит, выполняет всю работу, участвует в боевых действиях. Речь идет о том, что он не может выстрелить в человека. А что касается мин – его задача ее установить, а дальше уже Господь решает, попадет ли враг на растяжку или нет.

30 лет – это тот возраст в армии, когда человек максимально силен, если он физически развит. Если военный на пике своих возможностей в 30, 35, 40 лет, то это просто супер.

В плане быта с людьми 40 плюс проще. Проблема людей старшего возраста в том, что у них большой набор хронических заболеваний. И суть в том, что есть люди с характером, когда болячки отступают в сторону, если ты выполняешь задание. А часть людей последние 20-30 лет употребляла немалое количество алкоголя. Он привык "тянуть" соточку, а в армии это категорически запрещено. То есть это проблема.

Я считаю, что критический возраст призыва в армию для мужчин – это 55 лет. Кто старше, то это очень индивидуально. Первое, что у них должно быть, это мотивация. Если есть мотивация, то проблем у командиров не будет, потому что армия – это не о демократии, а о выполнении приказов, потому что иначе нам всем гайки.

Служба в инженерно-саперном подразделении не для людей с холерическим типом характера?

Да, это должны быть мороженые окуни. Нужно техническое или высшее образование, необходимо думать головой. У штурмовиков проще – у тебя есть приказ, ты видишь врага, ты побежал. Я не говорю, что там не нужно думать, но здесь нужно думать больше. Я хотел идти в штурмовики, но кто меня, инвалида, возьмет туда.

Для работы в инженерном подразделении нужно обязательно иметь две вещи – стальные яйца и очень холодный ум. Мы всегда раньше работали в таких зонах, когда доходишь до крайней позиции пехоты, кого-то из пехотинцев ставишь на фишку, то есть он наблюдает в тепловизор, а ты с группой выдвигаешься вперед. Приходится пройти хотя бы 200-300 метров, а желательно еще больше, потому что если ты выставишь минное заграждение перед позициями, то отработают минометы или арта, и все, что ты поставил, будет уничтожено и не будет работать. Поэтому ставить нужно там, где враг не ждет. Раньше я ходил к вражеским позициям по посадкам так близко, что в наушниках слышал, как оккупанты шепчутся, максимально близко к ним расставлял ловушки. Сейчас проще, потому что есть дистанционное минирование.

Какую же выдержку нужно иметь, чтобы подходить так близко к врагу?

Мне это нравится. Когда ты заводишь людей на штурм, то ты не идешь сзади, а идешь впереди. Штурмовики очень отважные люди, но ты идешь впереди них, чтобы разминировать территорию. Тебя первым увидят и в тебя первым будут стрелять.

Есть такие глупые шутки, что сапер может один раз ошибиться.

Не один. Сколько есть конечностей, столько и ошибок. Инженеров обучают до 5 лет, а сейчас это все нужно освоить за 2 месяца - инструкторы дают хорошую базу, а дальше все зависит от твоей фантазии. И опыт ты можешь получить только от коллеги, который что-то подскажет, чем-то поделится из наработанного. Надо иметь холодный ум. Когда ставил с побратимом первую мину ОЗМку, а в ней есть штатный подрывник МУВ и там такая Р-образная чека. И она на выдергивание имеет нагрузку полтора килограмма, но нам казалось, что она слишком большая. Мы решили поставить все это на булавку и еще для того, чтобы хорошо скользила, мы ее смазали маслом. И она начала выдвигаться под весом самой растяжки. Вот тогда немного было страшно, потому что ты отпускаешь и понимаешь, что она взорвется, а ты за нулем, между нашими и врагом. Надо было двигаться, там не было времени на чаепитие. Я ее так загнул лодочкой, и мы, почти не дыша, отступили на безопасное расстояние. Потом там все эффективно сработало. Но первый опыт показал, что не обязательно быть каким-то изобретателем, если уже есть штатные наработанные механизмы. Это ошибка всех саперов, которые начинают, потому что хочется сразу что-то намутить, чего еще никто не делал.

Вас называют руководителем "мастерской смерти", где изготавливаются боеприпасы для дронов (скиды, FPV) и дистанционного минирования. Вместе с командой занимаетесь как модернизацией советских боеприпасов, так и созданием собственных "крафтовых" изделий?

Да, есть такое. Есть советские и иностранные образцы вооружения. Советские образцы имеют высокий процент неисправностей, потому что делал Ванька-пьяный, недовольный, потому что дали не тот металл. Каждая партия боеприпасов могла быть довольно индивидуальной, хотя должна изготавливаться с точностью до миллиметра. Поэтому, когда знаешь, как сделан этот боеприпас, то можешь устранить его недостатки.

Иностранные образцы мы используем не по назначению. Есть, например, инженерный удлиненный взрывной заряд бангалор, который предназначен для прохождения заграждений, в частности, из ежика - очень острой колючей проволоки. Речь идет о трубках, из которых складываешь длинную трубу для бабаха. Но мы их используем для других нужд, поскольку там взрывка хорошая, корпус нормальный, в частности, для усиления боеприпаса, который сбрасывает дрон "Вампир" - скручиваешь несколько штук и полетела бомба.

А необходимость производить отдельные боеприпасы зависит от поставленных задач. И делаешь что-то особенно уникальное. Нужно, чтобы штурмовики подошли и сразу с одного разгона уничтожили немаленький с ходами блинчик (речь идет о блиндаже, - УНИАН). Его уничтожить нужно одним махом, чтобы два раза не подходить, потому что гранатами нужно долго бросаться. Тогда начинаешь производить. Он должен быть нетяжелым, чтобы было удобно нести, применяешь более мощную взрывчатку, чем штатная, то есть собственного производства.

У вас есть интересные разработки с оригинальными названиями, в частности, "Микрофон Кобзона", "Соколята", "Буратино".

Мы тесно взаимодействуем с сообществом "ДрукАрмия", которое поставляет напечатанные на 3D-принтерах корпуса и детали.

В частности, если говорить о "Микрофоне Кобзона", то это осколочный боеприпас, эффективный против пехоты, особенно в глубоком снегу или в болоте.

"Соколята" – это боеприпас с использованием закаленных саморезов, которые пробивают кевлар. Очень быстро стабилизируется в полете.

А "Буратино" – это замаскированная под ветку или древесину мина, которую использовали еще до появления государственных аналогов.

Что касается названий, то "Микрофон Кобзона" придумал высококлассный пилот Джульман, который увидел его форму и сразу выдал это название, которое прижилось.

Название "Буратино" я придумал, потому что он обернут в кору дерева.

А "Соколята" – это название из "ДрукАрмии", потому что там бимба "Сокол", которая так и называется. А "Соколята", потому что их очень много.

Мы сделали напалм и термит для сжигания вражеских позиций. Не было напалма заводского, а потребность в нем была. Вот мы и делали. Есть такая "Поваренная книга анархиста", и там много рецептов, в том числе напалма. Эта книга в СССР была запрещена. Когда возникает потребность, то YouTube в помощь – и берешь что-то за основу, а дальше голова дорабатывает под твою задачу. А можно что-то и с нуля разработать. Но если есть готовое решение, то зачем придумывать свое. Такое не приветствуется, потому что это нерациональная трата времени.

"Мастерская смерти" звучит далеко не лирично. Были ли у вас хотя бы вначале сентименты по поводу гибели врагов?

Нет, абсолютно. Я всегда помню, что такое Буча и Ирпень. Поэтому никакой жалости. Все должны помнить эти зверства, чтобы не терять мотивацию.

