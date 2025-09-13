Стоимость негарантийного обслуживания варьируется от $99 до $799.

Apple обновила свой веб-сайт по ремонту и обслуживанию iPhone, включив в него прайс-лист на негарантийное обслуживание смартфонов серии iPhone 17. И, как ожидалось, цены не слишком демократичны.

Так, замена батарейки обойдется в $99 для стандартной версии iPhone 17 и в $119 для остальных моделей. Восстановление задней панели оценили в $159 для всех моделей. А комплексная замена треснувшего экрана и заднего стекла влетит в половину стоимости смартфона.

Отдельно стоит упомянуть новый iPhone Air с ультратонким корпусом, ремонт которого фактически приравнен к ремонту iPhone 17 Pro. Apple утверждает, что iPhone Air прочнее всех предыдущих моделей iPhone, и совсем скоро в этом смогу убедиться и его первые пользователи.

Компания уточнила, что указанные расценки действуют только для пользователей без расширенной гарантии AppleCare+. При ее наличии ремонт обойдется значительно дешевле – от $29 до $99.

Напомним, в конце 2022 года Apple запустила сервис по самостоятельному ремонту iPhone. Для смартфонов можно приобрести оригинальные детали, а также взять инструменты в аренду.

Журналисты The Verge рассказали, почему базовая модель iPhone 17 может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.

