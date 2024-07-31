Модель Phone (2a) Plus получила более мощный чип, фронтальную камеру на 50 Мп и фирменный дизайн.

Стартап Nothing, появившийся пару лет назад и вызвавший немалый интерес у энтузиастов в мире Android, представил новый смартфон. Это улучшенная версия обычного Phone (2a) с прозрачной задней панелью и уникальной подсветкой Glyph.

Plus-версия Nothing Phone получила парочку важных изменений в сравнении с базовым Phone (2a). Так, разрешение селфи-камеры выросло с 32 до 50 Мп, а мощность проводной зарядки – с 45 Вт до 50 Вт. А еще аппарат получил более мощный процессор – MediaTek Dimensity 7350 Pro с графикой Mali-G610 MC4.

В остальном все осталось без изменений. Характеристики Nothing Phone (2a) Plus:

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, разрешение Full HD+, частота 120 Гц, яркость до 1300 нит, стекло Gorilla Glass 5.

Процессор: MediaTek Dimensity 7350 Pro с графикой Mali-G610 MC4. Обещают прирост производительности примерно на 10% и на 30% более быструю графику по сравнению с чипом Dimensity 7200 Pro, используемым в Nothing Phone (2a).

Память: 12 ГБ оперативной LPDDR5, 256 ГБ пользовательской UFS 3.1.

Камеры: 50 Мп с OIS (основная), 50 Мп (сверхширокоугольный объектив); 50 Мп (фронтальная, можно записывать видео в разрешении до 4K с частотой 30 кадров).

Аккумулятор: 5000 мАч, зарядка по проводу 50 Вт.

Смартфон вышел на рынок с фирменной оболочкой NothingOS 2.6 (Android 14) и поддержкой искусственного интеллекта ChatGPT. Есть защита от влаги IP54, NFC, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики. Кроме того, добавлены две новые расцветки: металлическая серая и обновленная черная.

Телефон доступен только в одной конфигурации, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Цена – 399 долларов (~16 300 грн). Продажи начнутся 3 августа.

Напомним, недавно у Nothing вышли Ear и Ear (а) – продолжение самых стильных наушников на рынке. Обе модели получили поддержку ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, предлагается в желтой расцветке.

А специалисты называли 4 лучших ультрабюджетных смартфонов для покупки в 2024 году. Эти устройства в пределах $200 имеют заметные компромиссы, но предлагают все необходимые функции, включая качественные камеры и NFC для бесконтактных платежей.

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