Nothing показала 'разноцветный' Phone (2a) – это самый стильный бюджетник на рынке

Компания впервые объединила три основных цвета в одном устройстве

Компания Nothing представила новую версию своего бюджетного смартфона Phone (2a) – Special Edition. Пожалуй, это самый стильный телефон в своей категории.

Если ранее компания ограничивалась классическими расцветками, то теперь впервые объединила все три основных цвета: красный, синий и желтый в одном устройстве. Общий дизайн с прозрачной задней крышкой сохранен.

Новая версия Nothing Phone (2a) имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти и оценена в 445 долларов или 379 евро. В отличие от синей расцветки, Special Edition будет доступна на глобальном рынке.

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Технические характеристики телефона остались неизменными по сравнению с моделью Phone (2a), выпущенной ранее в этом году: процессор Dimensity 7200 Pro, 6,7-дюймовый AMOLED-экран на 120 Гц, аккумулятор 5000 мАч и двойная камера 50+50 мегапикселей.

Телефон хороший – главный техноблогер MKBHD назвал Nothing Phone (2a) одним из лучших среднебюжетников на рынке. В отличие от большинства конкурентов, у него необычный дизайн, крутой экран, хорошая камера и внушительная автономность.

Ранее бренд Nothing выпустил Ear и Ear (а) – продолжение самых красивых наушников на рынке. Обе модели с поддержкой ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, получила желтую расцветку.

А у Google недавно вышел новый бюджетник Pixel 8a, который предлагает что-то действительно уникальное. Он будет получать обновления семь лет, то есть останется актуальным до 2031 года. А снимает он лучше Galaxy S24 и iPhone 14.

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