Релиз ожидается вместе с редизайнутой iOS 19, которая выйдет осенью этого года.

Apple планирует добавить в AirPods возможность перевода иностранной речи в режиме реального времени, сообщает Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg.

Функция будет работать следующим образом: когда человек говорит, например, на испанском языке, AirPods автоматически переведут его слова на английский. Затем, когда англоговорящий пользователь ответит, его iPhone озвучит перевод на испанском через динамики.

Какие языки будут поддерживаться и какие модели AirPods, кроме Pro 2, получат эту фичу – неизвестно. Релиз ожидается вместе с редизайнутой iOS 19, которая выйдет осенью этого года.

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У конкурентов Apple подобный синхронный перевода реализован уже несколько лет. Например, Google представила такой переводчик еще в 2017 году вместе с Pixel Buds 1-го поколения, а затем улучшила ее в Pixel Buds Pro в 2022‑м. Meta и Humane также пытались внедрить эту фичу в свои носимые устройства, но их технологии пока не отличаются стабильностью.

Над новой версией AirPods Pro компания тоже работает, но в 2025 году она точно не выйдет, пишет Bloomberg. Среди принципиально новых разработок – AirPods со встроенными камерами, чтобы анализировать окружение с помощью технологий искусственного интеллекта.

Напомним, что AirPods Pro 2 вышли в 2022 году и с тех пор обновлялся лишь разъем (переход с Lighning на USB-C). Обычные AirPods обновились недавно, и впервые в базовой линейке наушники теперь доступны в двух версиях – с шумоподавлением и без.

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

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