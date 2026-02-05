'Мир не стал безопаснее': США и Россия вступили в эру ядерной неопределенности, - Bloomberg

Речь идет о том, что истечение срока действия Нового СНО оставило Вашингтон и Москву без механизмов контроля над ядерными арсеналами впервые со времен холодной войны.

Срок действия последнего ключевого договора о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между США и Россией – Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ) – официально истек, что повысило риски новой глобальной гонки ядерных вооружений, пишет Bloomberg.

Соглашение, заключенное в 2011 году, ограничивало количество развернутых стратегических ядерных боеголовок каждой стороны до 1550 единиц, а также предусматривало инспекции и обмен данными. Его прекращение означает, что впервые со времен холодной войны США и Россия остались без единого действующего механизма контроля над своими ядерными арсеналами.

"Окончание действия соглашения безусловно не делает мир более безопасным. Настоящая потеря – это прозрачность, а ее исчезновение повышает политические риски", – заявил старший научный сотрудник Института исследований разоружения ООН Павел Подвиг.

Завершение действия договора происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом из-за войны в Украине, растущей напряженности в НАТО и быстрого наращивания ядерного потенциала Китая. В таких условиях все больше стран пересматривают роль ядерного оружия в своей безопасности.

Хотя Новый СНВ должен был завершиться еще в 2021 году, стороны договорились о пятилетнем продлении. В 2023 году Владимир Путин приостановил участие России в договоре, остановив инспекции и обмен информацией, однако пообещал соблюдать установленные лимиты. Теперь же Москва заявляет, что больше не считает себя связанной какими-либо обязательствами в рамках пакта.

Аналитики предупреждают, что отсутствие юридических ограничений может заставить оба государства планировать по "худшему сценарию" и быстро наращивать количество развернутых боеголовок. По оценкам экспертов, США и Россия имеют технические возможности для резкого увеличения ядерных арсеналов в короткие сроки.

Контроль за ядеркой - чего ждать

Правитель России ранее заявлял о готовности соблюдать условия договора еще в течение года при взаимности со стороны США, однако президент Дональд Трамп публично на это предложение не ответил. В Белом доме отмечают, что дальнейшая стратегия в сфере ядерного контроля будет определена отдельно, с учетом стремления Вашингтона привлечь к переговорам Китай.

В Пекине эту идею назвали "неразумной", подчеркнув, что ядерный потенциал Китая существенно уступает арсеналам США и России. В то же время Пентагон сообщает о масштабном расширении китайских ядерных сил, которые, по прогнозам, могут превысить 1000 боеголовок к 2030 году.

Эксперты предупреждают, что полное отсутствие договоров о контроле над вооружениями между ведущими ядерными державами может спровоцировать цепную реакцию и подтолкнуть другие страны – от европейских союзников США до Северной Кореи и Пакистана – к увеличению собственных стратегических арсеналов.

На этом фоне Россия заявляет о разработке новых видов стратегического оружия, в частности беспилотного торпедного аппарата "Посейдон", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и гиперзвуковых систем. США, в свою очередь, не исключают пересмотра подходов к ядерным испытаниям, которые в последний раз проводились в 1992 году.

Аналитики считают, что потенциальное мирное соглашение по Украине могло бы открыть путь к более широкому диалогу между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, однако в настоящее время мир вступает в период глубокой ядерной неопределенности.

