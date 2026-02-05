Несмотря на обстрелы и блэкауты: на финал Нацотбора на 'Евровидение' едет иностранный певец

На мероприятии выступит победитель национального отбора Молдовы.

В финале украинского Национального отбора на "Евровидение-2026" выступит представитель Молдовы Satoshi (настоящее имя - Влад Сабажук) с песней "Viva Moldova".

Полный список артистов, которые выйдут на сцену в рамках интервал-актов, сегодня опубликовало Суспільне. В сообщении отмечается, что Сабажук станет особым гостем вечера. Кроме иностранца, который приедет в столицу несмотря на обстрелы и отключение света и тепла, в финале Нацотбора должны выступить украинские звезды:

Ziferblat с победной песней Нацотбора-2025 "Bird of Pray";

музыкальный продюсер Нацотбора на "Детское Евровидение" Светлана Тарабарова вместе с прошлогодними представителями - Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян и музыкантами Superhumans Center;

Злата Огневич и TVORCHI с совместным мешапом;

музыкальный продюсер Нацотбора-2026 и победительница "Евровидения-2016" Джамала, которая исполнит "1944" в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио.

Напомним, певица Джамала вошла в состав жюри Национального отбора Молдовы на "Евровидение" 2026 года. Финал украинского Нацотбора состоится уже в субботу, 7 февраля. Ведущими станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.

