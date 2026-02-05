РФ на переговорах в Абу-Даби выдвинула новые жесткие условия по Донбассу, - росСМИ

Москва требует официально признать Донбасс российским.

Москва на мирных переговорах в Абу-Даби выдвинула более жесткие требования в отношении статуса Донбасса. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

По данным собеседника издания, в Абу-Даби на переговорах обсуждаются экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня.

При этом сообщается, что Россия увеличила свои аппетиты, и требует не только отдать ей Донбасс, но и официально признать его российским.

Видео дня

"РФ видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами, сообщил западный источник ТАСС в Абу-Даби", - пишет ТАСС. По словам источника, в Кремле считают этот пункт "крайне важным".

Также источник заявил ТАСС, что гарантии безопасности для Украины по итогам переговоров могут включать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил.

Мирные переговоры - вопрос Донбасса

Россия называла ключевым условием для завершения войны вывод украинских войск со всей территории Донбасса. Однако Украина категорически отвергает этот вариант.

Украинские и американские переговорщики рассматривали вариант введения нейтральных сил в качестве миротворцев в часть Донецкой области или формирование там демилитаризованной зоны.

Россия, в свою очередь, отвергает любые варианты урегулирования территориального вопроса, которые отличаются от договоренностей, якобы достигнутых между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите на Аляске прошлым летом, согласно которым Украина должна уступить неподконтрольные территории в регионе оккупантам.

Вас также могут заинтересовать новости: