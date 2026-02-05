Украинцы сбивают 'Шахеды' с борта транспортных самолетов, - СМИ

За один вылет было уничтожено 5 вражеских беспилотников.

Украинцы сбивают "Шахеды" с помощью пулемета, установленного в салоне транспортного самолета, сообщает французский телеканал "TF1".

Съемочная группа телеканала приняла участие в боевом вылете самолета "АН-28". В репортаже говорится, что экипаж самолета состоит из 4 человек и все они являются гражданскими, волонтерами.

"Цели – не маленькие дроны, а модели "Shahed", длиной почти 3,5 метра. Экипаж противостоит им на борту старого советского самолета. (АН-28, легкий двухмоторный турбовинтовой самолет - УНИАН). Под левым крылом замечен силуэт беспилотника . Стрелок занимает позицию, двери открыты. На беспилотник сыпется дождь трассирующих пуль, он в конце концов взрывается. Самолет маневрирует и набирает высоту, чтобы избежать поражения обломками. Полет продолжается через небо, усеянное беспилотниками. Замечена вторая цель. Звук взрыва наполняет кабину пилота. Охота продолжается до рассвета", - отмечают авторы репортажа.

Также в репортаже отмечается, что экипаж самолета избегает сбивать дроны над населенными пунктами - только над безлюдными местами. Кроме того, отмечается, что для такой охоты не применяют какие-либо современные приборы - стрелок визуально замечает цель и стреляет по ней из пулемета (шестиствольный пулемет "M134 Minigun" - УНИАН).

"Мы стараемся поймать как можно больше и сбить их в безопасном месте - поля, леса - но никогда над домами", - отмечает пилот. Он будет сопровождать его несколько минут, будет ждать, пока он отойдет от села, а затем нейтрализует. Оператор пытается идентифицировать другие цели, но пилоты получают приказ о посадке. Российские ракеты только что вошли в воздушное пространство Украины. Самолет совершает экстренную посадку на замерзшую взлетно-посадочную полосу", - говорится в репортаже.

С начала войны, утверждается в материале "TF1", экипаж этого самолета сбил почти 150 российских беспилотников.

Новая жизнь старого советского самолета

"АН-28" был разработан КБ "Антонов" еще в конце 60-х годов прошлого века, однако до сих пор выпускается и эксплуатируется, и не только странами третьего мира. В частности, недавно польская компания PZL Mielec (принадлежит американской корпорации Lockheed Martin) договорилась об изготовлении и передаче немецкой PD Sicherheit GmbH двух самолетов M28 Skytruck (аналог АН-28, выпускавшийся в Польше еще при ее участии в советском оборонном блоке - УНИАН).

Заказанные сейчас машины будут применяться для учений сил специальных операций и контртеррористических подразделений Германии. Речь идет о прыжках с парашютами и сбрасывании различных грузов.

