Поражен ряд важных объектов россиян: Генштаб раскрыл детали

В частности, украинские защитники нанесли удары по пункту управления БПЛА противника.

Силы обороны Украины поразили логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы противника, сообщает украинский Генштаб.

В частности, украинские защитники нанесли удар по сосредоточению живой силы противника на полигоне "Приморский Посад" в районе населенного пункта Приморский Посад на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также на Южно-Слобожанском направлении наши воины поразили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) калибра 300 мм 9К515 "Торнадо-С".

Видео дня

"Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы "Смерч" и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км", – отметили в Генштабе.

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские воины поразили логистический хаб противника в районе Макеевки.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по ряду объектов на территории РФ. В частности, по пункту управления БПЛА подразделения из состава специального полка "Ахмат" в районе населенного пункта Кучеров Курской области. Зафиксировано поражение цели. А также по станции радиоэлектронной борьбы противника в Брянской области.

"По результатам предварительных мероприятий подтверждено поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БПЛА 4 февраля 2026 года в районе населенного пункта Красное Белгородской области РФ. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", – добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ пытается применить в районе Константиновки ту же тактику, которую они использовали возле Покровска. Речь идет о кампании воздушного перехвата, которая создает условия для будущих наступательных операций.

Между тем старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что РФ продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. По его словам, там враг ежедневно пытается проникнуть на окраины Белицкого и Нового Донбасса через посадки.

Вас также могут заинтересовать новости: