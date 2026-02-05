Стюардесса раскрыла секретный код для обозначения проблемных пассажиров

Она также рассказала, какие неприятные вещи могут ожидать проблемного пассажира на борту самолета.

Британская стюардесса раскрыла скрытые коды, которыми члены экипажа тайно обозначают проблемных пассажиров на борту самолета.

Одна из британских стюардес на условиях анонимности рассказала изданию Express, как раздражающее поведение некоторых пассажиров нарушает работу и создает трудности для экипажа.

"Если мы присваиваем пассажиру слово "драгоценный", это означает, что он ведет себя как придурок", - поделилась тайной она.

Такой "драгоценный" пассажир будет распознан всем экипажем, что может повлиять на то, как его обслуживают на борту.

Однако, бортпроводница подчеркнула, что экипажи других авиакомпаний могут использовать свое кодовое слово для распознавания проблемных пассажиров.

Издание отметило, что другая стюардесса ранее сообщала: "Если вас называют "Филлипом", значит, вы сделали что-то не так, и, вероятно, вам следует ожидать плохого обслуживания до конца полета". Это название произошло от термина PILP – passenger I'd like to punch (пассажир, которого я хотел бы ударить), но со временем изменилось и стало более завуалированным.

Стюардесса, говорившая с изданием отметила, что в целом существует множество кодов, в первую очередь, для повышения оперативной эффективности. Хотя существуют различные методы идентификации пассажиров для разных целей, персонал никогда не будет обращаться к вам по имени.

Она объяснила: "Если мы говорим о пассажирах, мы не используем имя; мы используем номер вашего места. Поэтому, если кто-то что-то хочет, мы не скажем: "Мэри, сидит в 50-м ряду, хочет кофе". Мы скажем: ""50 Delta, 50 Kilo или 50 Charlie". Мы используем номера мест и алфавит для простоты".

Издание отметило, что такие детали не должны вызывать любопытства у пассажиров. "Однако внимательно прислушайтесь, не называют ли вас случайно "драгоценным Филиппом"", - подытожило издание.

