Появился трейлер 4 сезона сериала 'Извне': раскрыта дата премьеры (видео)

Создатели обещают дать ответы на некоторые вопросы.

Сервис MGM+ представил первый тизер четвертого сезона научно-фантастического телесериала ужасов "Извне" и официально объявил дату премьеры.

Новые серии одного из самых популярных проектов платформы стартуют уже 19 апреля, эпизоды будут выходить в 21:00 по восточному и тихоокеанскому времени. Зрителям обещают, что в новом сезоне жители жуткого городка подойдут еще ближе к ответам:

"Кто такой Человек в Желтом и чего он хочет? Станет ли открытие Джейд и Табиты ключом к тому, чтобы наконец вернуться домой? Как долго Бойд сможет держать город вместе, даже когда его тело и разум разрушаются? И какую роль будет играть самый новый житель города в будущих событиях?".

Как известно, "Извне" рассказывает историю загадочного городка, который затягивает всех, кто в него попадает. Жители пытаются сохранить хотя бы иллюзию нормальной жизни и найти путь домой, одновременно выживая среди ужасов окружающего леса - в частности, существ, которые выходят на охоту после захода солнца.

Главные роли в сериале исполняют Гарольд Перрино ("Остаться в живых"), Каталина Сандино Морено ("Тихая ночь"), Эйон Бейли ("Охотники за разумом"), Дэвид Алпай ("Тюдоры"), Элизабет Сондерс ("Девушка"), Скотт Маккорд, Анна Черами, Саймон Вебстер, Рики Хе, Хлоя Ван Ландсхут, Кортеон Мур, Пега Гафури и другие.

Напомним, недавно Starz опубликовал трейлер последнего сезона сериала "Чужестранка", снятого по популярной серии книг американской писательницы Дианы Габлдон

