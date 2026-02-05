Украина и РФ договорились об обмене 314 пленных, - Уиткофф

Обмен 314 пленными станет первым за пять месяцев и состоялся благодаря мирным переговорам при посредничестве США и ОАЭ.

Делегации Соединенных Штатов, Украины и России достигли договоренности об обмене 314 военнопленными, то есть по 157 с каждой стороны. Это первый такой обмен за последние пять месяцев и результат мирных переговоров, которые состоялись при посредничестве международных партнеров.

О договоренности сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф. По его словам, соглашение стало возможным благодаря "детальным и продуктивным" переговорам между сторонами.

Уиткофф отметил, что, несмотря на достигнутый результат, сторонам еще предстоит проделать значительный объем работы. В то же время он подчеркнул, что договоренность об обмене пленными демонстрирует эффективность постоянного дипломатического взаимодействия и его способность приносить конкретные результаты в усилиях по прекращению войны в Украине.

"Переговоры будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - заявил Уиткофф.

Отдельно американский представитель поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за организацию переговорного процесса, а также президента США Дональда Трампа, отметив его роль в достижении договоренности.

Сегодня украинская сторона уже второй день встречается с переговорщиками из России при участии США в Абу-Даби. Вчера после встреч президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время между Киевом и Москвой состоится обмен военнопленными. Также он в очередной раз призвал партнеров к давлению на РФ, чтобы завершить войну в Украине .

Посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые возобновились при посредничестве Соединенных Штатов в Абу-Даби.

