Уезжают ли киевляне из-за отключения света: что говорят эксперты по недвижимости

По словам риелтора, больше всего из города уезжают три группы населения.

Несмотря на заявления мэра Киева Виталия Кличко с призывом к киевлянам покинуть пределы города, мобильные операторы и эксперты рынка недвижимости не подтверждают резкого оттока населения в столице. Об этом говорится в статье УНИАН "Киев в темноте и холоде: блэкауты меняют спрос и цены на жилье в столице".

Мобильные операторы утверждают, что абонентская база в столице остается стабильной. В Vodafone отметили, что не наблюдают существенной динамики изменения количества пользователей. В lifecell также не видят массового отъезда, объясняя имеющуюся миграцию сезонными переездами в соседние населенные пункты или области.

Эксперты рынка недвижимости подтверждают, что речь идет не о массовом оттоке, а о временном переселении отдельных категорий киевлян. По словам риелтора Александра Бойко, больше всего уезжают три группы: семьи с маленькими детьми, люди с хроническими заболеваниями, а также IT-специалисты и фрилансеры, которые работают удаленно и нуждаются в стабильном интернете.

"Это не паническая эвакуация, а осознанное временное переселение определенных социальных групп", – отметил риелтор.

В западных регионах и Киевской области действительно фиксируется умеренный рост спроса на аренду, отмечает руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Побережский, однако он не имеет признаков долгосрочного тренда.

Экс-президент АФНУ Юрий Пита также добавил, что массовой миграции нет, поскольку большинство киевлян остаются привязанными к работе, учебе детей и привычному образу жизни.

"Кто-то временно уедет к родственникам, но это краткосрочные выезды. Как только потеплеет и ситуация стабилизируется, люди вернутся", - отметил Пита.

Столичный мэр Виталий Кличко впервые обратился к киевлянам с призывом покинуть пределы города после масштабного обстрела 9 января. Тогда около 6 тысяч многоквартирных домов в Киеве остались в результате удара оккупантов без отопления.

Позже, через две недели, Кличко повторил свой призыв, предположив, что дальше ситуация может быть еще хуже.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщал, что многие жители столицы послушались призывов мэра Киева Виталия Кличко и покинули город. Теперь коммунальщики в случае необходимости не могут попасть в закрытые квартиры, что сильно затрудняет проведение аварийных работ.

