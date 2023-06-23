Сейчас функция тестируется среди сотен авторов.

Популярный видеохостинг YouTube начал разворачивать новую функцию для пользователей. Это необычная опция – она автоматически дублирует озвучку видеороликов на разные языки при помощи искусственного интеллекта под названием Aloud.

Инструмент экономит время и деньги, необходимые для создания перевода обычным способом, сообщает The Verge. Говорят, что Aloud обеспечивает "качественный дубляж всего за несколько минут".

Работает функция так: сначала искусственный интеллект транскрибирует речь из ролика, после чего полученный результат переводится на нужный язык и озвучивается синтезированным голосом. Соответствующую кнопку можно найти в настройке плеера (иконка шестеренки → "Звуковая дорожка"). Опробовать можно на этом ролике.

Видео дня

Сервис обещает постепенно разворачивать новый функционал по всему миру. Пока функция доступна в тестовом режиме на нескольких сотнях авторских каналов. К примеру, ролики MrBeast уже есть и на русском языке.

Кроме того, в будущем разработчики обещают улучшить синтез голоса и даже настроить точность работы алгоритма с сохранением интонации и синхронизацией губ.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в YouTube появилась неотключаемая 30-секундная реклама на телевизорах и большой баннер даже на паузе. А еще раньше популярный видеохостинг сделал платным доступ к видеороликам в высоком качестве.

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