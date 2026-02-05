Цены на квартиры в Киеве пошатнулись: в 'проблемных' районах стоимость может упасть до 15%

Самыми дорогими остаются Печерский и Шевченковский районы столицы.

Средняя цена на новостройки в столице составляет 1 420 долларов за квадратный метр, что на 2% меньше, чем в декабре 2025 года. При этом Печерск, который остается самым дорогим районом Киева, показал наибольшее падение из-за проблем со светом, теплом и водой, говорится в статье УНИАН.

По данным DIM.RIA, новостройки на Печерске подешевели сразу на 6,4% по сравнению с декабрем 2025 года - до 2 940 долл. за квадратный метр. Небольшое падение наблюдалось также в Оболонском районе на 3% - до 1 260 долл. и в Деснянском районе на 3,5% - до 900 долл.

Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась и на вторичном рынке Киева.

Риелтор Александр Бойко указал, что больше всего просели районы со старым жилым фондом и высокой зависимостью от централизованных сетей. По его словам, Деснянский район стал эпицентром проблем, поскольку часть домов оставалась без тепла 9-10 суток, что сразу отразилось на цене.

"Второй проблемный кластер - часть Оболони, особенно старые массивы возле метро "Минская" и "Героев Днепра". Здесь снижение скромнее, но оно стабильное. Владельцы понимают, что без ценовой коррекции объекты "зависают" на месяцы", - отметил Бойко.

При этом он подчеркнул, что это не обвал, а пока только мягкая коррекция. Владельцы тестируют рынок, снижая цены дозированно - по 2-3% каждые две недели.

"Если ситуация с отключениями не улучшится до марта, увидим более агрессивные скидки до 12-15% в проблемных районах", - отметил он.

По данным DIM.RIA, на вторичном рынке средняя стоимость однокомнатных квартир в Киеве сейчас составляет 87 тысяч долларов, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. При этом средняя стоимость двухкомнатных составляет 120 тыс. долл. (цена не изменилась), трехкомнатных - 155 тыс. долл. (цена также без изменений).

Отмечается, что самыми дорогими остаются Печерский и Шевченковский районы. Средние цены формируются в Голосеевском, Подольском, Соломенском и Дарницком районах. А наиболее доступными остаются дома на окраинах города.

По результатам исследования "OLX Недвижимость", если сравнивать с декабрем 2021 года, больше всего в цене выросли однокомнатные квартиры в областных центрах, расположенных в западных и центральных областях.

При этом в декабре 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тыс. грн., что на 14% больше, чем в конце 2024 года. При этом наблюдалось снижение спроса и предложения на такой тип жилья.

