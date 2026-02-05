Ubisoft выпустила новую игру в культовой серии Might and Magic, но есть нюанс

Это коллекционная карточная игра в духе Hearthstone.

Ubisoft выпустила новую мобильную игру Might and Magic Fates. Проект позиционируется как духовный наследник классической серии Might & Magic, но переработанный в формате ККИ.

В Might and Magic Fates игроки смогут улучшать свои колоды карт, добавляя различные заклинания и артефакты. Отдельное внимание уделено героям: их можно прокачивать, открывая новые способности и формируя уникальный стиль игры.

Кроме обычных сражений, игра предлагает рейтинговые матчи для демонстрации мастерства и сезонные испытания, за участие в которых выдаются эксклюзивные награды для отдельных фракций. Разработчики уверяют, что исход игры зависит исключительно от мастерства игроков, а не от удачи.

Видео дня

Проект распространяется по условно-бесплатной модели и доступен на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Позже состоится релиз для ПК.

Также в разработке находится полноценная новая часть Heroes of Might & Magic: Olden Era, которая должна была выйти в конце 2025 года, но релиз перенесли на 2026-й. Игра входит в топ-15 самых желанных в Steam.

Тем временем в PS Plus стартовала бесплатная раздача Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, и еще семи игр. Это пополнение называют одним из самых крупных за последнее время.

Вас также могут заинтересовать новости: